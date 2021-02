Fetele din nationala si cei mai tari pusti ai Romaniei, la fel ca milionarii Angliei! Ce contract major a semnat Federatia

Federatia Romana de Fotbal a anuntat pe site-ul oficial incheierea unui parteneriat intre Head & Shoulders si Old Spice si nationala feminina a Romaniei.

De asemenea, Old Spice va sponsoriza si cele mai importante competitii de juniori din Romania, Liga Elitelor U15, U16, U17, U19.

"Fotbalul feminin este astazi sportul cel mai practicat in Romania in randul fetelor, cu peste 66.000 de jucatoare. Prin acest nou parteneriat semnat astazi cu brandul P&G Head & Shoulders, reusim sa contribuim la continuarea sustinerii fotbalului feminin. Ma bucur ca si echipa nationala feminina primeste acum sprijinul unei companii puternice care recunoaste valoarea de asociere si importanta fotbalului feminin.

De asemenea, Liga Elitelor reprezinta competitia inter-cluburi unde se pregatesc viitorii jucatori de echipe nationale, in cadrul celor mai puternice echipe la fiecare nivel de varsta, U15, U16, U17 si U19! Cei mai buni juniori din Romania beneficiaza de azi de sustinerea Old Spice, un alt brand renumit al P&G, care se alatura strategiei FRF de a inspira un numar cat mai mare de copii pentru a juca fotbal. Doresc sa urez bun venit celor doua branduri in familia celui mai iubit sport din Romania!”, a declarat Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.

"Suntem incantati de parteneriatul dintre brandurile P&G Head & Shoulders, Old Spice si Federatia Romana de Fotbal, pornind la drum cu o viziune si misiune comune. Brandurile noastre vor continua sa sustina valorile corecte, incurajand un stil de viata sanatos si promovand tinerele talente de toate genurile", a transmis reprezentantul P&G Romania George Carpov pentru frf.ro.

Federatia Romana de Fotbal urmeaza astfel exemplul Federatiei Engleze, FA, care in septembrie 2018 a semnat un parteneriat tot cu Head & Shoulders, atat pentru echipele masculine cat si pentru cele feminine, potrivit campaignlive.co.uk.

De asemenea, cei de la P&G au semnat un contract si cu fostul portar al lui Manchester City si al nationalei Angliei Joe Hart, care a devenit una dintre imaginile companiei pentru aproximativ 100.000 de lire sterline pe an, conform sursei citate.