Man si Mihaila, FARA SANSE la nationala lui Radoi?! "Pui doi care sunt rezerve la penultima clasata din Italia titulari contra Germaniei?"

Ioan Andone (60 ani) a vorbit despre preliminariile Campionatului Mondial.

Managerul lui FC Voluntari a comentat situatia lui Dennis Man si Valentin Mihaila, raportandu-se la activitatea lor de la Parma, in contextul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar.

Anodne si-a exprimat parerea in legatura cu asta si a declarat ca nu i s-ar parea normal ca Radoi sa ii titularizeze pe cei doi fotbalisti. Totodata, Andone a spus ca Dennis Man ar fi trebuit sa ramana la FCSB, pentru a se bate la titlu si a-si pastra sansele de a fi convocat la nationala.

"Ii pui pe doi care sunt rezerve la penultima clasata din Italia titulari contra Germaniei? Man, daca ramanea in Romania si era la FCSB, se batea la titlu si avea 12 goluri cand a plecat. As juca cu el titular. Acum, daca vad ca nu joaca acolo, daca as fi eu antrenor, poate il bag ca la Parma, cate 15 minute.

E o sansa pentru el sa joace, pentru ca la echipa de club nu joaca. Sigur va ajunge titular daca invata sa se si apere", a spus Ioan Andone pentru Telekom Sport.