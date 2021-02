Dezvaluiri HALUCINANTE despre fotbalistul de la Petrolul batut! Tatal sau sustinea ca a fost agresat in strada, dar adevarul e altul. Anuntul facut de politie

Mihai Constantinescu (18 ani) a fost agresat sambata seara in Ploiesti!

Tanarul jucator al 'lupilor galbeni' a fost atacat de mai multi tineri. In primele declaratii, tatal lui Mihai a marturisit ca fiul sau 'a fost atacat pe strada, de 10-12 tineri, era grup organizat. L-au luat pe nepregatite'.

Fotbalistul era insotit de coechipierii sai, Mario Bratu si Cristian Lixandru, care ar fi fugit de la locul incidentului si au scapat fara sa fie agresati, dupa cum a dezvaluit tatal jucatorului.

Cu toate astea, Politia Prahova vine cu un comunicat care contrazice declaratiile facute de tatal jucatorului. Mihai a fost agresat, insa totul s-a petrecut in urma unui conflict inceput intr-o casa de pariuri.

Din comunicat reiese ca jucatorul a fost agresat de o singura persoana, cu care a avut un conflict verbal in incinta case de pariuri, iar ulterior a fost lovit in afara acesteia.

"La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 19:30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 18 ani ar fi fost agresat de catre o persoana cunoscuta, in timp se afla in fata unei case de pariuri, pe strada Aleea Stanisoarei din Ploiesti.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un ploiestean in varsta de 15 ani, stabilindu-se totodata ca cei doi ar fi avut anterior, un conflict verbal, in incinta casei de pariuri sportive.

La fata locului s-a deplasat un echipaj al ambulantei care a acordat ingrijiri medicale victimei, aceasta fiind transportata la spital, fara a ramane insa internata.

In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, cercetarile fiind continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti", se arata in comunicatul IJP Prahova.