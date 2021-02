Tottenham - Wolfsberger, LIVE SCORE de la 19:00 | Echipa lui Mourinho, ca si calificata in optimi dupa rezultatul din tur

14:52

Tottenham deschide mansa returului saisprezecimilor de finala Europa League, pe teren propriu cu Wolfsberger! Echipa lui Mourinho vine dupa victoria la scor din meciul tur, 4-1.

Desi s-au impus fara probleme cu echipa din Austria, englezii au probleme in campionat, acolo unde au pierdut ultimele doua etape consecutive si au fost eliminati si din Cupa Angliei, de Everton. Astfel, postul lui Mourinho este pus la indoiala, iar presa din Anglia a gasit deja posibili inlocuitori.

De cealalta parte, Wolfsberger are doua victorii consecutive in campionat, acolo unde se afla pe locul 5 in clasament, cu 27 de puncte obtinute in 18 meciuri jucate, la 16 puncte de liderul Salzburg.

Tottenham este abia pe locul 9, cu 36 de puncte obtinute in 24 de meciuri jucate, la 7 punct edistanta de locul care asigura calificarea in grupele Europa League.