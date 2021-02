Mircea Lucescu putea da LOVITURA: "L-am vrut pe Lewandowski!" Dezvaluiri INCREDIBILE ale antrenorului de la Kiev 

Mircea Lucescu (75 ani) a dezvaluit ca l-a dorit pe golgheterul lui Bayern Munchen!

Antrenorul roman joaca in saisprezecimile Europa League cu Dinamo Kiev! Echipa sa a remizat pe teren propriu cu Bruges, 1-1, iar joi joaca returul, care in cazul unei victorii sau a unei remize cu un gol in plus inscris in deplasare, ii asigura prezenta in optimi.

Intr-un interviu acordat presei din Ucraina, Lucescu a facut o dezvaluire neasteptata. Tehnicianul a marturisit care a fost cel mai mare transfer pe care voia sa il faca si l-a ratat.

"L-am vrut pe Robert Lewandowski. Am realizat imediat ca este un jucator exceptional. Voiam sa-l iau la Sahtior, simteam ca va fi o lovitura. Sigur, asta se intampla cand el nu ajunsese inca la Borussia Dortmund.

Am facut totul pentru transferul asta, atat eu, cat si clubul meu, insa nu am putut. Lewandowski a preferat sa joace in Germania.

Nu am ce sa regret, nu are sens. Sunt incantat ca Robert s-a dezvoltat atat de frumos. Nu sunt doar antrenor, ci si un fan al fotbalului. E extraordinar sa vezi cat a progresat si ce jucator fantastic a devenit", a spus Mircea Lucescu.