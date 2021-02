"A fost eroul nostru in urma cu un an!" Presa din Scotia, laude pentru Ianis Hagi inaintea meciului cu Antwerp

Ianis Hagi este anuntat titular de presa din Scotia pentru returul cu Antwerp din '16'-imile de finala ale Europa League.

In tur, internationalul roman a intrat pe teren in minutul 74 la scorul de 3-2 pentru belgieni si a ajutat la revenirea echipei sale care a castigat in cele din urma cu 4-3.

Inaintea meciului de pe Ibrox Park de joi, jurnalistii scotieni si-au adus aminte de meciul senzational facut de Hagi in aceeasi faza a sezonului trecut, contra portughezilor de la Sporting Braga.

Ianis a intrat pe teren cand Rangers era condusa cu 2-0, a marcat doua goluri, iar echipa lui Gerrard a castigat meciul cu 3-2. A fost primul mare meci facut de Ianis Hagi in Scotia, iar dupa partida romanul a oferit celebrul interviu inceput cu: "It's Ibrox, baby!".

"Fotbalistul de 22 de ani a fost eroul nostru in urma cu un an, cand dubla lui a contribuit la revenirea de la 0-2 in fata celor de la Braga, intr-un meci incheiat 3-2, in care a mai inscris si Aribo. Apoi, si-a aratat clasa in Portugalia, cu un assit extraordinar pentru Kent, care a dus echipa in optimi.

Ianis a inscris unicul gol al meciului cu Johnstone in aceasta luna, intr-un moment de magie, si a deschis drumul spre victoria cu Dundee United, de duminica (4-1), atunci cand a deschis scorul", a scris The Scottish Sun.

In weekend Ianis Hagi a marcat un gol in meciul cu Dundee United castigat de Rangers pe teren propriu cu 4-1 si, gratie evolutiei bune, este anuntat titular de scotieni joi seara.

McGregor - Balogun, Goldson, Helander, Barisic - Kamara, Davis, Aribo - Hagi, Morelos, Kent este echipa pe care Gerrard ar putea sa o trimita in teren din primul minut contra lui Antwerp.