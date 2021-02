EXCLUSIV | "E ca un bufon spre un rege nestiutor!" Critici extrem de DURE pentru FRF dupa anularea Campionatului European U19

Campionatul European U19 care trebuia sa se dispute in vara in Romania a fost anulat de UEFA din cauza pandemiei de coronavirus.

Aceasta decizie l-a facut pe directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal Mihai Stoichita sa spuna ca aceasta decizie creeaza un mare deserviciu generatiei de la U19 si chiar ca ar fi sperat la o medalie la acest turneu final.

"Afecteaza generatia asta care am impresia ca e cea mai buna din ultima vreme. Imi puneam mari sperante intr-o medalie la acest european. Din cauza acestei nenorocite de pandemii, copiii sunt privati de o posibila bucurie", a spus Stoichita dupa meciul Atletico Madrid-Chelsea de pe Arena Nationala.

Declaratia lui Mihai Stoichita a atras critici destul de acide din partea unui fost international. Marcel Puscas a spus la PRO X ca directorul tehnic de la FRF a fixat o asteptare falsa pentru a da bine in relatia cu presedintele Razvan Burleanu.

"Incearca sa inoculeze opiniei publice ideea ca am fi meritat o medalie la U19 in cazul in care am fi participat. Exclus. Noi ne-am calificat ca eram organizator, nu exista argumente care sa spuna ca aveam sanse sa castigam o medalie, el vine cu medalii ca sa trimita catre domnul Burleanu ca un bufon spre un rege nestiutor de fotbal", a spus Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.