După șase etape scurse din actuala ediție din Premier League, o singură echipă își menținea invincibilitatea, Crystal Palace! ”The Eagles” aveau trei victorii și trei egaluri, iar în etapa trecută au reușit să învingă campioana en-titre Liverpool cu 2-1, meci transmis în exclusivitate pe VOYO!

Crystal Palace a pierdut primul meci în Premier League în etapa 7

Însă, duminică (5 octombrie), Crystal Palace s-a văzut învinsă pe terenul lui Everton și astfel Premier League a rămas fără echipă care să aibă ”zero” în dreptul eșecurilor. Partida de la Everton începuse chiar bine pentru Crystal Palace, care deschidea scorul în minutul 37, prin Daniel Munoz.

Numai că ultimul sfert de oră a fost de coșmar pentru Crystal Palace, care a încasat două goluri și a plecat fără punct de la Everton. A egalat, în minutul 76, Iliman Ndiaye, care a transformat o lovitură de la 11 metri, iar în minutul 90+3 a dat lovitura ”renegatul” Jack Grealish!

Crystal Palace FC, cu o istorie a clubului care începe tocmai în 1861, a reușit abia în acest an să câștige primele trofee majore: FA Cup (Cupa Angliei), după 1-0 în finala cu Manchester City, și FA Community Shield (Supercupa Angliei), după 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare cu Liverpool.

Everton a răpus Crystal Palace, prin Jack Grealish

Începutul de sezon este, în ciuda acestui eșec, unul bun pentru gruparea pregătită de austriacul Oliver Glasner. Echipa este pe locul 5, de cupe europene, și după runda a 7-a, cu trei victorii, trei remize și o înfrângere, cu un total de 12 puncte.

Pe primele patru locuri în Premier League se situează Arsenal (16 puncte), Liverpool (15 puncte), Tottenham (14 puncte) și Bournemouth (14 puncte).

