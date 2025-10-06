Fostul jucător al campioanei a surprins cu ținuta sa. Coman a apărut îmbrăcat cu o geacă a celor de la FCSB, cu sigla clubului pe piept.

Gigi Becali a vorbit cu Florinel Coman despre revenirea la FCSB

A doua zi după meci, Gigi Becali a recunoscut că a discutat cu Florinel Coman despre o eventuală revenire la FCSB, însă patronul roș-albaștrilor l-a sfătuit pe fotbalist să rămână în Qatar și să încaseze sume uriașe de bani, chiar dacă Florinel Coman și-a manifestat dorința de a se întoarce la FCSB.

”Nu cred că se întoarce Florinel Coman în iarnă, că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia să se întoarcă la FCSB! Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău! ‘Așa fac, nea Gigi’.

Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

