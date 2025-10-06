La pauza meciului cu Universitatea Craiova, Gabi Balint a mărturisit că în opinia sa Daniel Bîrligea și Juri Cisotti au fost cei mai slabi jucători ai campioanei României.

Mihai Stoica: ”M-am distrat mult când am auzit anumite voci care au spus că Cisotti a fost slab!”

Mihai Stoica a auzit ce a declarat fostul mare fotbalist și a ținut să îi dea replica. Fără să dea nume, oficialul de la FCSB susține că a început să râdă când a auzit declarațiile lui Balint și că, de fapt, Juri Cisotti a fost unul dintre ci mai buni fotbaliști ai campioanei României.

”Tănase a jucat foarte bine în condițiile în care, cu trei zile înainte, intrase neîncălzit cu Young Boys. Tănase e foarte important pentru noi. Deși mulți au pus asta sub semnul întrebări, el este luptător. El, Cisotti!

Cisotti a făcut un joc extraordinar. M-am distrat mult când am auzit anumite voci care au spus că Cisotti a fost slab. În repriza a doua, Miculescu a fost extraordinar”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Gabi Balint la pauza meciului FCSB - Universitatea Craiova

”Îmi place FCSB prin pressingul pe care îl face sus, dar nu reușește să își impună jocul. Craiova a început bine, mi-a plăcut, primele 20 de minute au fost bune. Nsimba pune pericol de fiecare dată când are mingea, în schimb Etim, inexistent. Bîrligea și Cisotti au fost foarte slabi”, a spus Gabi Balint.

