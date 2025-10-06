Înfrângerea usturătoare de la Galați adâncește și mai mult groapa pentru echipa pregătită de Mihai Teja. După 12 runde, Metaloglobus are doar trei puncte, obținute după trei rezultate de egalitate, și este la cinci distanță de următoarea clasată, Csikszereda.



Metaloglobus, din rău în mai rău



Ciucanii au obținut prima victorie din acest sezon pe teren propriu, cu U Cluj, și speră să scape de penultimul loc. În ceea ce o privește pe Metaloglobus, etapele trec și punctele nu se strâng.



Echipa din Pantelimon se pregătește, în următoarea etapă, pentru un alt test dificil. După reluarea campionatului o va întâlni pe FCSB la Clinceni, acolo unde Metaloglobus dispută meciurile de pe teren propriu.



Pe lângă începutul slab de sezon, Metaloglobus are și cea mai slabă defensivă, dar și cel mai prost golaveraj. A încasat 27 de goluri în 12 meciuri și golaverajul este de -17.



Metaloglobus e ultima și pe site-urile de specialitate!



Potrivit Transfermarkt, Metaloglobus are un lot cotat la 3,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, cel mai slab din campionatul nostru.



Sunt echipe în Liga 2 care au loturi mai bine evaluate. Sepsi OSK, de exemplu, are la dispoziție un lot de șapte milioane de euro. Chiar și Poli Iași (4,4 milioane de euro), Concordia Chiajna (4,1 milioane de euro), FC Voluntari (3,8 milioane de euro) și Steaua București (3,7 milioane de euro) stau mai bine la acest capitol.

