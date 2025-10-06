Marius Croitoru (45 de ani), fostul antrenor de la FC Botoșani, FC Argeș și FCU Craiova, crede că Dinamo și Universitatea Craiova sunt principalele favorite pentru titlu.



Chiar dacă Rapid are 25 de puncte și este lider după 12 etape, jocul giuleștenilor nu-l convinge pe Marius Croitoru.



Marius Croitoru: ”Dinamo și Craiova se bat la titlu”



„Raportându-le la momentul actual, eu cred că Craiova și Dinamo se vor bate pentru titlu. Îmi place foarte mult Dinamo, precum și transformarea Craiovei, de la un sistem la altul și de la un stil de joc la altul. Lucrurile au mers pe repede înainte și au mers foarte bine.



Trebuie să recunoaștem, o echipă dependentă de Mitriță a devenit o echipă în care fiecare își aduce aportul. Craiova are un singur adversar, ea singură.



Cred că acum e mult mai stabilă din toate punctele de vedere. Cred că este un an în care cea mai mare greșeală ar fi să nu înțeleagă situația FCSB-ului și CFR-ului. Rapidul nu îmi oferă aceeași încredere ca Dinamo și Craiova. Te uiți la ele și vezi că emană putere”, a spus Marius Croitoru, potrivit Sport Total FM.

După reluarea campionatului, Rapid va disputa derby-ul cu Dinamo pe Arena Națională.

