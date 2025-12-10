Unul dintre cei mai buni străini care au jucat în România și care își continuă activitatea tot aici, a vorbit deschis despre transferul pe care putea să îi distrugă cariera.

Eric de Oliveira a semnat cu Karpaty Lviv, în iulie 2011, liber de contract după prima despărțire de Gaz Metan Mediaș. Pentru formația din Ucraina, mijlocașul ofensiv a bifat șase meciuri și a reușit doar o pasă decisivă.

Eric nu a avut încredere în ucraineni de la început: „Nu mi-a plăcut”

Fostul jucător brazilian a povestit felul în care au decurs negocierile cu formația din Ucraina și a recunoscut că a simțit încă de la primul contact cu oficialii lui Karpaty Lviv că nu va fi un transfer reușit.

„La nivel financiar și la nivel de media, Ucraina era peste România în toate sensurile, dar fotbalul de acolo nu era la un nivel mai bun. Cu 6 luni înainte să-mi termin contractul am plecat în Ucraina să negociez, dar nu aveam încredere în ceea ce era în contractul meu și m-am întors la Mediaș și am jucat în returul campionatului.

Atunci când m-am întors am zis că nu mă mai duc în Ucraina, pentru că nu mi-a plăcut cum m-au tratat acolo.

Au început să nu mai apară oferte multe și au apărut iar Karpaty Lviv interesați de mine. Mi-au propus un salariu mai bun, și atunci am zis că mă duc. Cu o oră înainte să semnez contractul m-am apucat un plâns. Eram la cafenea cu cineva și i-am zis că nu mai vreau să semnez, avem o presimțire nasoală. Am semnat până la urmă, dar a fost un dezastru.”, a povestit Eric, în exclusivitate pentru Sport.ro.