Unul dintre cei mai buni străini care au jucat în România și care își continuă activitatea tot aici, a vorbit deschis despre transferul pe care putea să îi distrugă cariera.
Eric de Oliveira a semnat cu Karpaty Lviv, în iulie 2011, liber de contract după prima despărțire de Gaz Metan Mediaș. Pentru formația din Ucraina, mijlocașul ofensiv a bifat șase meciuri și a reușit doar o pasă decisivă.
Eric nu a avut încredere în ucraineni de la început: „Nu mi-a plăcut”
Fostul jucător brazilian a povestit felul în care au decurs negocierile cu formația din Ucraina și a recunoscut că a simțit încă de la primul contact cu oficialii lui Karpaty Lviv că nu va fi un transfer reușit.
„La nivel financiar și la nivel de media, Ucraina era peste România în toate sensurile, dar fotbalul de acolo nu era la un nivel mai bun. Cu 6 luni înainte să-mi termin contractul am plecat în Ucraina să negociez, dar nu aveam încredere în ceea ce era în contractul meu și m-am întors la Mediaș și am jucat în returul campionatului.
Atunci când m-am întors am zis că nu mă mai duc în Ucraina, pentru că nu mi-a plăcut cum m-au tratat acolo.
Au început să nu mai apară oferte multe și au apărut iar Karpaty Lviv interesați de mine. Mi-au propus un salariu mai bun, și atunci am zis că mă duc. Cu o oră înainte să semnez contractul m-am apucat un plâns. Eram la cafenea cu cineva și i-am zis că nu mai vreau să semnez, avem o presimțire nasoală. Am semnat până la urmă, dar a fost un dezastru.”, a povestit Eric, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Eric de Oliveira a trăit un coșmar în Ucraina: „Am început să beau! M-au amenințat că îmi rup picioarele”
Eric de Oliveira a dezvăluit momentele tensionate din Ucraina, unde la început nu a fost plătit la timp sau chiar deloc și a intrat în depresie.
Brazilianul a povestit un moment în care colegii săi de la echipa ucraineană l-au amenințat că îl vor accidenta la antrenament, după ce Eric fusese lăudat în urma unei prestații bune dintr-un duel cu Dinamo Kiev.
„Erau ciudați ucrainenii, erau foarte ciudați, de fotbal vorbim. Și așa s-a întâmplat, nu mă băgau, nu mă plătea, nu îmi dădeau banii.
Așa a început să-mi vină în cap că nu-mi mai iau niciun ban, copilul meu s-a născut și eu mă tot gândeam la copilăria mea, la copilul meu, că trebuie să îi dau totul, că trebuie să îi ofer totul soției mele. Am început să intru în depresie, am început pentru prima oară să beau și așa a fost până în decembrie.
Aici la un moment dat m-au amenințat colegii. M-au amenințat că dacă merg la antrenament îmi rup picioarele, pentru că au fost geloși. După meciul pe care l-am jucat (n.r. cu Dinamo Kiev) toată lumea vorbea despre mine. Când am plecat de la stadion nu mi-am dat seama ce meci am făcut, parcă aveam ochii însângerați, negri. Să vedea că e alt Eric, băgam alunecare, se vede când un fotbalist e nebun, așa eram eu atunci.”, a adăugat Eric.
Eric de Oliveira a fost de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari.
Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.