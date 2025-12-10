Kylian Mbappe (26 de ani) a fost inclus de Xabi Alonso în lotul pentru partida Real Madrid - Manchester City. Duelul de foc al giganților Europei, contând pentru etapa a 6-a a Ligii Campionilor, are loc astăzi, începând cu ora 22:00.

Kylian Mbappe, în lot pentru Real Madrid - Manchester City

Mbappe era incert pentru partida de astăzi, însă starul francez este dispus să facă tot ce îi stă în putere pentru a-i ajuta pe „Los Blancos” în meciul împotriva „cetățenilor”.

„BREAKING: Kylian Mbappe a fost convocat pentru Real Madrid vs Manchester City! Chiar dacă resimte disconfort muscular, Mbappe face parte din lotul pentru meciul de astăzi și vrea să fie pe teren”, a transmis Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri.

