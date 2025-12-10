NEWS ALERT Anunțul momentului înainte de Real Madrid - Manchester City! Decizia definitivă în cazul lui Kylian Mbappe

Anunțul momentului &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City! Decizia definitivă &icirc;n cazul lui Kylian Mbappe Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înaintea partidei Real Madrid - Manchester City.

TAGS:
kylian mbappeManchester CityReal MadridLiga Campionilor
Din articol

Kylian Mbappe (26 de ani) a fost inclus de Xabi Alonso în lotul pentru partida Real Madrid - Manchester City. Duelul de foc al giganților Europei, contând pentru etapa a 6-a a Ligii Campionilor, are loc astăzi, începând cu ora 22:00.

Kylian Mbappe, în lot pentru Real Madrid - Manchester City

Mbappe era incert pentru partida de astăzi, însă starul francez este dispus să facă tot ce îi stă în putere pentru a-i ajuta pe „Los Blancos” în meciul împotriva „cetățenilor”.  

„BREAKING: Kylian Mbappe a fost convocat pentru Real Madrid vs Manchester City! Chiar dacă resimte disconfort muscular, Mbappe face parte din lotul pentru meciul de astăzi și vrea să fie pe teren”, a transmis Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri. 

Mbappe, cel mai important fotbalist de la Real Madrid 

Prezența lui Kylian Mbappe pe teren contra celor de la Manchester City se poate dovedi crucială pentru Real Madrid. 

Francezul este detașat cel mai important fotbalist din tabăra „Los Blancos” și în actualul sezon. A marcat 25 de goluri și a pasat decisiv în 4 rânduri, în 21 de apariții în La Liga și Liga Campionilor. 

  • 180 de milioane de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. 
  • 80 de partide, 69 de goluri și 9 pase decisive a strâns Kylian Mbappe, în total, la Real Madrid. 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje &icirc;n 20 de minute, iar &icirc;n c&acirc;teva ore a murit. Caz șocant &icirc;n SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
Pep Guardiola &icirc;l apără pe Xabi Alonso &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City: &rdquo;El știe asta&rdquo;
Pep Guardiola îl apără pe Xabi Alonso înainte de Real Madrid - Manchester City: ”El știe asta”
Dorit la Real Madrid &icirc;n locul lui Xabi Alonso, a răspuns clar: &rdquo;Ușa este deja &icirc;nchisă!&rdquo;
Dorit la Real Madrid în locul lui Xabi Alonso, a răspuns clar: ”Ușa este deja închisă!”
Lovitură grea pentru Real Madrid! Mbappe e &rdquo;OUT&rdquo;
Lovitură grea pentru Real Madrid! Mbappe e ”OUT”
Ce ghinion! Starul lui Real Madrid e OUT și poate rata Cupa Mondială
Ce ghinion! Starul lui Real Madrid e OUT și poate rata Cupa Mondială
ULTIMELE STIRI
Lovitură de teatru &icirc;n cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Lovitură de teatru în cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Radu Drăgușin se află &icirc;n Rom&acirc;nia! Florin Manea a făcut dezvăluirea: &bdquo;Este 100%&rdquo;
Radu Drăgușin se află în România! Florin Manea a făcut dezvăluirea: „Este 100%”
&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Lovitura grea primită de Van Persie &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord! Anunțul venit din Olanda
Lovitura grea primită de Van Persie înainte de FCSB – Feyenoord! Anunțul venit din Olanda
A fost star &icirc;n Superliga, dar a trăit un coșmar &icirc;n afară: &bdquo;Am &icirc;nceput să beau! M-au amenințat că &icirc;mi rup picioarele&rdquo;
A fost star în Superliga, dar a trăit un coșmar în afară: „Am început să beau! M-au amenințat că îmi rup picioarele”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!”

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în thriller-ul PSV – Atletico Madrid 2-3

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: &rdquo;E evident&rdquo;

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: ”E evident”

Faliment! Clubul care evolua anul trecut &icirc;n Superliga e la un pas de desființare

Faliment! Clubul care evolua anul trecut în Superliga e la un pas de desființare

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului



Recomandarile redactiei
&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Lovitură de teatru &icirc;n cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Lovitură de teatru în cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Lovitura grea primită de Van Persie &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord! Anunțul venit din Olanda
Lovitura grea primită de Van Persie înainte de FCSB – Feyenoord! Anunțul venit din Olanda
Radu Drăgușin se află &icirc;n Rom&acirc;nia! Florin Manea a făcut dezvăluirea: &bdquo;Este 100%&rdquo;
Radu Drăgușin se află în România! Florin Manea a făcut dezvăluirea: „Este 100%”
Patronul din Superligă a confirmat: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles cu FCSB&rdquo;
Patronul din Superligă a confirmat: ”Ne-am înțeles cu FCSB”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Și bătută, și cu banii luați! C&acirc;t trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar &icirc;n timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CITESTE SI
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

stirileprotv Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

stirileprotv Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o &bdquo;relație de probă&rdquo; cu Guvernul Bolojan. &bdquo;Dacă nu ne plac deciziile, ieșim&rdquo;

stirileprotv După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!