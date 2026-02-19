Benoit Richaud a devenit viral cu rutina sa de schimbare a jachetelor

Imaginile cu antrenorul de patinaj artistic și coreograful francez Benoit Richaud (38 de ani) au devenit virale. Acesta a lucrat cu 16 sportivi diferiți din 13 țări la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, iar între exercițiile elevilor săi se grăbea să schimbe jachetele în culorile țării celui care urma să intre pe gheață.

Printre elevii săi s-au aflat Max Naumov (SUA), Stephen Gogolev (Canada), Adam Siao Him Fa (Franța) și Nika Egadze (Georgia). Sportivii săi care au luat medalie în proba pe perechi la această ediție sunt Anastasia Metelkina - Luka Berulava (argint / Georgia), Minerva Hase - Nikita Volodin (bronz / Germania). Richaud a fost nominalizat și a câștigat "Best Figure Skating Choreographer" la ediția din 2024 a ISU Skating Awards.

"Pun totul în vestiarul patinatorului, organizatorii sunt foarte prietenoși"

"Suntem bine organizați, totul merge repede. De obicei, pun totul în vestiarul patinatorului. În mod normal nu aș avea voie, dar mă lasă să pun niște lucruri acolo. Organizatorii sunt foarte prietenoși. Oamenii râd pentru că eu port mereu negru. Și acum toată lumea se întreabă, cum este posibil să-l vedem pe Benoit în atâtea culori diferite?

Slavă Domnului că nu sportivii mei nu intră unul după altul... atunci ar fi fost foarte, foarte dificil pentru mine. De fapt, este foarte solicitant din punct de vedere emoțional, pentru că, știți, depinde de cum merge exercițiul. Să ne imaginăm că totul este bine și frumos și toată lumea patinează bine, foarte ușor. Dacă unul patinează prost, apoi celălalt patinează bine, ai acest carusel al emoțiilor care este foarte greu de gestionat", a declarat antrenorul pentru BBC.

Foto - Getty Images