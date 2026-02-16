Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"

Starul american al patinajului artistic - Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, deși conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt. El trebuia doar să ofere o prestaţie fără mari realizări pentru a adăuga aurul individual medaliei de aur câştigată în proba pe echipe.

Însă, tânărul în vârstă de 21 de ani a încercat să-şi stăpânească lacrimile după una dintre cele mai slabe nopţi din cariera sa.

Mikhail Shaidorov, aur la JO 2026, în proba de patinaj artistic

Sportivul care a reprezentat Kazahstanul, Shaidorov, a încheiat concursul cu 291,58 puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa, aducând ţării sale prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă!

Japonezul Yuma Kagiyama a câştigat a doua medalie olimpică de argint consecutivă, iar coechipierul acestuia, Shun Sato, a obţinut medalia de bronz.

Revenind la Mikhail Shaidorov, el a obținut un succes istoric prin câștigarea medaliei de aur! Născut la 25 iunie 2004, la Almatî, Shaidorov a început să patineze în 2010 și reprezintă clubul Altynalmas.

De profesie student, el se antrenează în principal la Almatî și la Soci și este pregătit de campionul olimpic din 1994, Alexei Urmanov.

Mikhail Shaidorov va încasa 250.000 de dolari din partea Kazahstanului

Performanța sa va fi recompensată pe măsură de Kazahstan, care se află în rândul celor trei țări care oferă cele mai importante bonusuri pentru medaliile de aur de la JO 2026.

Concret, sportivul va fi recompensat cu 250.000 de dolari!