Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic

La capătul unui program liber aproape fără greşeală, Loena Hendrickx (24 de ani) a acumulat 213,25 de puncte şi a devansat-o clar pe deţinătoarea titlului continental, Anastasiia Gubanova din Georgia (206,52 puncte), care a ocupat locul secund.

O altă belgiancă, tânăra Nina Pinzarrone (17 ani), a completat podiumul, cu 202,29 puncte.

Julia Sauter (26 de ani) a încheiat concursul pe locul 9, cu un total de 168,4 puncte, după ce a ocupat poziţia a zecea la finalul programului scurt.

"Este un sentiment minunat că am ajuns din nou în top 10. Având în vedere că am revenit la antrenamente (n.r. - după ce am fost bolnavă) abia acum două săptămâni, a mers foarte bine. M-am oprit din patinaj în timpul Covid şi am crezut că mi-am încheiat cariera, dar am rămas în formă şi am reînceput din nou în sezonul 2021/2022 şi, cumva, am revenit mai puternică ca niciodată. Visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice din 2026 şi să îmi închei cariera după aceea", a spus Julia Sauter, conform Golden Skate.

În vârstă de 26 de ani, Julia Sauter are dublă cetăţenie româno-germană şi reprezintă România din 2011. Ea se antrenează în Germania şi este căsătorită, din 2021, cu jucătorul de hochei pe gheaţă Robbie Czarnik.

Cealaltă patinatoare din România, Ana Sofia Beşchea, nu a reuşit să se califice pentru programul liber.

Clasament final:

1. Loena Hendrickx (Belgia) 213,25 puncte

2. Anastasiia Gubanova (Georgia) 206,52

3. Nina Pinzarrone (Belgia) 202,29

4. Livia Kaiser (Elveţia) 194,72

5. Lorine Schild (Franţa) 183,86

6. Sarina Joos (Italia) 180,83

7. Kimmy Repod (Elvetia) 180,82

8. Olga Mikutina (Austria) 173,46

9. Julia Sauter (România) 168,40

10. Lara Naki Gutmann (Italia) 166,01