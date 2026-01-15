Julia Sauter a ocupat locul 18, după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic de la Sheffield (Marea Britanie).
Sauter, în vârstă de 28 de ani, a obţinut 52.53 puncte.
Estona Niina Petrokina, deţinătoarea titlului, este pe primul loc după programul scurt, cu 70,61 puncte, urmată de belgianca Nina Pinzarrone (64,97 puncte) şi de italianca Anna Pezzetta (64,85 puncte). .
Programul liber are loc vineri.
