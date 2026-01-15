GALERIE FOTO Julia Sauter, locul 18 după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic

Julia Sauter, locul 18 după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Julia Sauter, locul 18 după programul scurt la CE de patinaj artistic.

TAGS:
Julia Sauterpatinaj artisticcampionatul european
Din articol

Julia Sauter a ocupat locul 18, după programul scurt la Campionatul European de patinaj artistic de la Sheffield (Marea Britanie).

Julia Sauter, la Campionatul European de patinaj artistic

Julia Sauter

  • Julia 12
×
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sauter, în vârstă de 28 de ani, a obţinut 52.53 puncte.

Estona Niina Petrokina, deţinătoarea titlului, este pe primul loc după programul scurt,  cu 70,61 puncte, urmată de belgianca Nina Pinzarrone (64,97 puncte) şi de italianca Anna Pezzetta (64,85 puncte). .

Programul liber are loc vineri. 

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
ULTIMELE STIRI
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Alte subiecte de interes
Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
Performanța reușită de românca Julia Sauter la Campionatul Mondial de patinaj artistic!
Performanța reușită de românca Julia Sauter la Campionatul Mondial de patinaj artistic!
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
Cazul Simona Halep e mic copil! După câți ani a ajuns acum la TAS cazul Kamila Valieva, patinatoarea rusă testată pozitiv
Cazul Simona Halep e mic copil! După câți ani a ajuns acum la TAS cazul Kamila Valieva, patinatoarea rusă testată pozitiv
Dominăm Europa! România, pe primul loc în clasamentul pe națiuni la Europenele de tenis de masă pentru juniori
Dominăm Europa! România, pe primul loc în clasamentul pe națiuni la Europenele de tenis de masă pentru juniori
Rezumat Spania - Anglia 2-1, finala Campionatului European din Germania
Rezumat Spania - Anglia 2-1, finala Campionatului European din Germania
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!