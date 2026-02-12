Americanii au erupt după aurul obținut de francezi la Jocurile Olimpice: ”Dezastru pentru patinaj / Cuplu controversat”

Americanii au erupt după aurul obținut de francezi la Jocurile Olimpice: "Dezastru pentru patinaj / Cuplu controversat"
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.

Jocurile Olimpice de IarnaJoJocurile OlimpiceGuillaume CizeronLaurence Fournier Beaudry
Victoria lui Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry la dans pe gheaţă, la Jocurile Olimpice, a stârnit indignare în presa americană, USA Today numind-o „dezastruoasă” pentru imaginea patinajului artistic, din cauza controverselor din jurul perechii.

Americanii au erupt după aurul obținut de francezi la Jocurile Olimpice: "Dezastru pentru patinaj / Cuplu controversat"

Acesta nu este primul atac din partea presei americane împotriva perechii franceze, într-un sport în care lobby-ul are o greutate semnificativă, notează rmcsport.fr.

Într-un editorial usturător, USA Today deplânge alegerea „dezastruoasă pentru patinaj” de a încorona acest „cuplu controversat”. Jurnalistul subliniază că patinatorul francez este acuzat de fosta sa parteneră, Gabriela Papadakis, că a creat un mediu „toxic” care a terorizat-o.

Laurence Fournier Beaudry este partenera şi fosta parteneră de patinaj al lui Nikolaj Sorensen, care a fost suspendat în 2024 timp de şase ani în urma acuzaţiilor de agresiune sexuală împotriva unei antrenoare americane de patinaj artistic şi fostă patinatoare în 2012.

Suspendarea a fost anulată în iunie, dar cazul este în curs de revizuire.NBC subliniază că această suspendare i-a permis lui Laurence Fournier Beaudry să devină agent liber („ca să spunem aşa”, spune surprinzător publicaţia) şi să facă echipă cu Guillaume Cizeron, care a rămas şi el fără partener după ce colaborarea sa cu Papadakis s-a încheiat în 2024.

Prin urmare, a vedea acest cuplu triumfând pe patinoarul din Milano este insuportabil pentru USA Today. „Ce mesaj teribil a transmis patinajul artistic supravieţuitorilor şi victimelor abuzurilor sexuale, precum şi părinţilor care îşi doresc ca ai lor copii să participe la un sport sigur”, scrie jurnalista Christine Brennan.

„Patinajul artistic tocmai a acordat medalii olimpice de aur unei echipe franceze de dans pe gheaţă care există doar datorită anchetei şi suspendării ulterioare a unui presupus prădător sexual, Nikolaj Sorensen, care a fost susţinut în mod constant şi public de această echipă formată din Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron”, a spus jurnalista.

De asemenea, ea critică şi comportamentul echipei franceze faţă de Sorensen, care se afla miercuri seara la Milano. „Când membrii echipei franceze l-au văzut în tribune, l-au salutat vesel de pe podium”, spune ea.

USA Today aminteşte apoi acuzaţiile formulate de Gabriela Papadakis – intervievată pe site cu puţin timp înainte de dansul liber – la adresa lui Guillaume Cizeron. „Tipul ăsta are acum o a doua medalie de aur”, se plânge Christine Brennan.

Această victorie este, de asemenea, potrivit ei, „un afront” la adresa perechii americane Evan Bates şi Madison Chock, care au terminat pe locul doi şi sunt încă fără titlu olimpic.

New York Times insistă, de asemenea, pe larg asupra misiunii neîmplinite a acestui cuplu, parteneri atât pe gheaţă, cât şi în afara ei, timp de 15 ani, care au concurat foarte probabil în ultimele două Jocuri Olimpice. Însă performanţa lor „a justificat drumul lor sinuos”, explică articolul, care abia dacă îi menţionează pe rivalii lor francezi.

NBC se concentrează mai mult pe acest subiect, amintind „criticile cu care s-au confruntat” francezii „din partea femeii care l-a acuzat pe Sorensen de agresiune sexuală pentru că l-a susţinut”. NBC aminteşte, de asemenea, „surpriza” provocată de echipa Bates-Chock atunci când Cizeron şi-a anunţat revenirea în competiţie, după ce se retrăsese înainte de a face echipă cu Fournier Beaudry. „A fost greu de acceptat la început”, a recunoscut Madison Chock.

Miercuri seară, simţea dezamăgirea că a ratat aurul cu 1,43 puncte. „Este un sentiment dulce-amar, cu siguranţă”, a spus Chock. „Avem atât de multe motive de mândrie. Am avut o carieră incredibilă, 15 ani împreună pe gheaţă, primele noastre Jocuri Olimpice ca şi cuplu căsătorit şi am avut patru dintre cele mai bune performanţe ale noastre săptămâna aceasta”.

Evan Bates, la rândul său, era puţin dezamăgit. „În viaţă, uneori simţi că faci totul bine şi lucrurile nu merg conform planului”, a mărturisit el. „Aşa e viaţa, aşa e sportul. Sportul este subiectiv şi judecat. Dar un fapt este incontestabil: am dat tot ce am putut, am patinat cât am putut de bine, am oferit cea mai bună performanţă a sezonului aproape de fiecare dată. Restul nu depinde de noi. Am simţit că suntem atât de aproape de victorie. Am simţit că am oferit o performanţă câştigătoare şi asta am venit să facem aici”.

Medalia lor dulce-amăruie de argint, în urma câştigătorilor criticaţi pe larg, le oferă totuşi lui Bates şi Chock un avantaj puţin mai mare în inimile americanilor. „Din păcate pentru primii, cel de pe locul doi au câştigat totuşi”, a relatat NBC.

news.ro

