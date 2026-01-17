Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic

Petrokina, care a fost cea mai bună după programul scurt, a impresionat şi în programul liber, impunându-se cu un punctaj total de 216,14 puncte.

Medalia de argint a revenit belgiencei Loena Hendrickx (191,26 puncte), campioana din 2024 fiind a treia după programul scurt. Podiumul a fost completat de italianca Lara Naki Gutmann (186,87 puncte), care era a patra după programul scurt.

