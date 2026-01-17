Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Petrokina, care a fost cea mai bună după programul scurt, a impresionat şi în programul liber, impunându-se cu un punctaj total de 216,14 puncte.
Medalia de argint a revenit belgiencei Loena Hendrickx (191,26 puncte), campioana din 2024 fiind a treia după programul scurt. Podiumul a fost completat de italianca Lara Naki Gutmann (186,87 puncte), care era a patra după programul scurt.
Campioana din 2023, Anastasiia Gurbanova, a doua după programul scurt, a avut o prestaţie slabă vineri seara, astfel că patinatoarea georgiană a încheiat pe locul cinci (184,36 puncte).
Julia Sauter, care a ocupat un loc modest după programul scurt (18), a avut o evoluţie excelentă în programul liber (a şasea clasată) şi a încheiat pe un loc onorabil, 11, cu 174,37 puncte. Cea mai bună clasare a sa la un Campionat European rămâne cea de anul trecut, când a ocupat locul al şaptelea.
Agerpres