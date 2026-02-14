Americanii, uluiți după ce ”Zeul” patinajului artistic a terminat pe opt la JO de la Milano-Cortina: ”Inadmisibil / Trebuia să intre în istorie”

Ilia Malinin, principalul favorit pentru aurul olimpic la programul liber de la patinaj artistic, a încheiat pe locul 8 după evoluția sa de vineri noapte.

Foto: Imago

După programul scurt, Malinin conducea cu un avantaj confortabil. Doar că două căzături din timpul ultimei evoluții i-au fost fatale americanului, care a lăsat publicul înmărmurit.

Și presa din Statele Unite ale Americii a fost șocată de eșecul usturător al lui Malinin, care a pus capăt unei serii de peste doi ani de invincibilitate.

”Ilia Malinin şi-a încheiat programul în lacrimi, nu în triumf. A fost cea mai şocantă şi devastatoare prestaţie înregistrată vreodată pentru un favorit în patinajul artistic. Patinatorul favorit la medalia de aur a terminat pe locul opt. Zeul Cvadruplu a fost al optulea”, a scris USA Today.

”Când scorul a apărut pe ecran la sfârşitul programului său liber de vineri, nimeni nu-şi putea crede ochilor. Jurnaliştii s-au uitat unii la alţii, uimiţi şi tăcuţi, în timp ce membrii publicului au rămas cu gura căscată, cu ochii şi mai mari. Locul opt nu corespundea performanţei sale. El trebuia să câştige şi să intre în istorie. Era pur şi simplu inadmisibil”, a scris și CNN.