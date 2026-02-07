Francesca Lollobrigida a câștigat titlul la 3000 de metri, în proba de patinaj viteză feminin. Sportiva din Roma a câștigat aurul olimpic chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani.

Aur și record olimpic pentru Francesca Lollobrigida la patinaj viteză

Francesca Lollobrigida a încheiat proba cu timpul de 3:54.28, reușind astfel să stabilească un nou record olimpic. Podiumul a fost completat de Ragne Wiklund (Norvegia, 3:56.54) și Valerie Maltais (Canada, 3:56.93).

Victoria de astăzi reprezintă un moment cât se poate de special pentru Lollobrigida. Sportiva mai are în palmares o medalie de argint și una de bronz. Ambele au fost obținute în 2022, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

România are 28 de sportivi şi o rezervă la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. România este reprezentată în competiţie de 28 de sportivi şi o rezervă.

Purtător de drapel la Milano a fost Julia Sauter (patinaj artistic). La Livigno, delegaţia Team Romania a fost condusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care au deschis defilarea pentru România au fost Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond).

La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a Team Romania, Mihai Tentea (bob) a fost în fruntea delegaţiei tricolore din care face parte şi Raluca Strămăturaru (sanie), participantă la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Până acum, România a obținut o singură medalie în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. S-a întâmplat în 1968, la Grenoble. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au cucerit atunci medalia de bronz, la bob.