Situatie de necrezut la canotaj: sportivii au fost goniti din cantonamentul si trimisi acasa, la Suceava, pentru ca erau mai in siguranta!

Elisabeta Lipa, presedinta Federatiei Romane de Canotaj, nu intelege de ce sportivii sai au fost trimisi la casele lor, in loc sa ramana in cantonament la Centrul Olimpic de la Snagov.

Pentru a arata haosul ce domneste in perioada Covid-19, Elisabeta Lipa a oferit exemplul celor 13 canotori suceveni, nevoiti sa se autoizoleze in judetul cu cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Dupa ce li s-a spus ca nu sunt in siguranta in incinta bazei sportive, desi aceasta este cu circuit inchis, 13 dintre canotori sunt acum izolati in judetul cele mai multe infectari (peste 1.500) si decese (peste 50) cauzate de coronavirus in Romania.

“Era o situatie mult mai sigura daca sportivii nostri ramaneau in cantonamentul federatiei si daca continuau pregatirea centralizata. Foarte multi dintre componentii lotului sunt din judetul Suceava si am constatat cu ingrijorare ce s-a intamplat acolo in ultimele saptamani. Stau acasa, dar trebuie sa iasa la cumparaturi, au contact, intr-un fel sau in altul, cu alte persoane. In plus, trebuie sa faca doua antrenamente pe zi doar pentru a se mentine in forma, nu mai putem vorbi de progres. Unde sunt mai in siguranta? In Suceava sau in cantonamentul nostru de la Snagov? O sa vedem ce greseli s-au facut in aceasta perioada, abia dupa aceea, cand se vor intoarce sportivii la lot. Speram sa fie toti sanatosi si sa se poata pregati cat mai bine in aceasta perioada grea”, a declarat Elisabeta Lipa.

Cei mai expusi canotori suceveni sunt sotii Marius si Ionela Cozmiuc, aflati in carantina in cartierul sucevean Burdujeni. Acestia au declarat pentru presa locala ca nu ies din casa si au provizii pentru mai multe luni, iar pentru a trece timpul mai repede si a se motiva suplimentar, ai au desenat cercurile olimpice pe unul dintre peretii garajului, acolo unde se antreneaza in aceste zile. Tot din orasul Suceava este acum si Stefan Berariu.

La Radaseni, la 30 km de Suceava, se afla blocati Ciprian Tudosa, vicecampionul mondial din barca de dublu rame, si iubita sa, Roxana Parascanu, componenta a lotului olimpic al Romaniei si campioana europeana in barca de 8 plus 1. Acestia spun ca stau numai in casa, desi sunt la o distanta apreciabila de focarul de infectie de la Suceava, si se pregatesc cu ergometrul, bicicleta medicinala si greutati in incinta casei. Alti canotori din judetul Suceava, care sunt in aceste zile in izolare la domiciliu, sunt Gianina Beleaga (Falticeni / 25 km de Suceava), Florin Lehaci, Maria Tivodariu (ambii, Plutonita / 50 km), Ancuta Bodnar, Simona Radis (ambele, Vatra Moldovitei / 65 km), Cosmin Macovei, Sergiu Bejan (ambii, Campulung Moldovenesc / 65 km) si Cosmin Pascari (Paltinoasa / 30 km).