”Am scris istorie cu cerneală de aur. Nu există sentiment mai frumos”. Enache și Cornea încă trăiesc la intensitate maximă aurul de la JO și dau uitării sacrificiile

Marian Enache și Andrei Cornea au declanşat un sprint incredibil pe ultimele sute de metri ale cursei finale, care le-a adus aurul olimpic, desprinzându-se decisiv și câștigând cu timpul de 6 minute, 12 secunde și 58/100.

Marian Enache, care a împlinit 29 de ani pe 5 august, a spus la scurt timp după cursă că încă nu realizează performanța incredibilă reușită alături de colegul său, Andrei Cornea. Ambii au vorbit despre sacrificiile pe care un sportiv trebuie să le facă pentru o medalie olimpică, inclusiv despre obligația de a deveni "frate cu durerea" într-un sport atât de dur.

Marian Enache și Andrei Cornea încă savurează aurul de la Jocurile Olimpice de la Paris

Cei doi sunt ca într-un carusel de emoții pozitive în aceste zile, iar la revenirea în țară, în România, din Franța, au impresionat cu modul în care au caracterizat performanța fantastică pentru sportul românesc.

Enache a creionat în cuvinte mari cele întâmplate la Jocurile Olimpice de la Paris, momente pe care nu le va uita niciodată.

”Nu aveam cum să ratăm aurul pentru că i-am spus şi lui Andrei că pentru asta suntem acolo, să câştigăm. Pentru mine să scriu istorie la canotaj este un sentiment unic, este ceva incredibil, mai ales când istoria o scrii cu cerneală de aur. Nu există niciun sentiment mai frumos decât să fii campion olimpic.

Ne bucurăm că suntem acasă ne simţim mai confortabil. Medaliile noastre sunt în siguranţă, pentru că de când le-am câştigat nu prea am reuşit să ne odihnim, pentru că ne era frică să nu fie un vis. Am început să conştientizăm şi să realizăm ce am reuşit pentru că pentru asta am muncit.

Acum vrem să o luăm treptat, să trecem de la o zi la alta, pentru că nu vrem să ne adâncim în acest rezultat, deoarece mai avem şi alte obiective în viitor. Însă viaţa noastră s-a schimbat în bine Am început să întâlnim oameni importanţi, legende ale sportului mondial”, a spus Enache la sosirea pe aeroport, potrivit agerpres.ro.

Andrei Cornea a simțit că e ceva special încă din momentul în care el și Enache au aflat că vor porni în finala olimpică de la primul culoar: ”Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin. Când am văzut că ne-au pus pe culoarul 1, de pe care am câștigat și la Europene, am spus că nu poate decât să ne aducă locul 1”. A spus Andrei Cornea, conform TVR.

Șapte medalii a cucerit România la Jocurile Olimpice de la Paris

România a cucerit, în total, şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Florin Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul au obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară.

Singurul bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.