Marica a fost surprins de o întrebare adresată de Andru Nenciu, realizatorul emisiunii Poveștile Sport.ro: „Care este întrebarea pe care ai fi vrut să ți-o adreseze cineva și nu a făcut-o nimeni până acum?”.

Ciprian Marica, între glume și nostalgie

Fostul atacant al naționalei a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Ai întrebări complicate tu, nu m-am gândit la ele. Nu mi le-ai trimis înainte”, după care a primit replica din partea moderatorului: „Știu că ești inspirat, spontan, prompt”.

Ajuns la 40 de ani, fostul atacant al naționalei a continuat dialogul marcat de nostalgie: „De-a lungul timpului mi s-au pus multe întrebări. Nu m-a întrebat nimeni nimic de dragoste și bine a făcut. De-a lungul timpului, bineînțeles, acum am îmbătrânit și eu (n.r.- pe 2 octombrie face 41 de ani).

Acum, uitându-mă, îmi amintesc cum intram într-o încăpere și eram cel mai mic. Ajuns în fotbal de mic, când intram undeva eram cel mai tânăr. Acum se simte diferit.

Dacă tu ai o întrebare pe care vrei să mi-o pui, îți răspund cu mare drag. Am întâlnit și oameni mai tupeiști, care mi-au pus tot felul de întrebări. Am încercat să le dau un răspuns. Așa că, dacă îți vine ceva până la finalul emisiunii, poți să mă întrebi”.

Povestea amuzantă a MINI Cooper-ului lui Marica

Jurnalistul Andru Nenciu l-a întrebat pe Marica ulterior de fosta sa mașină, un MINI Cooper: „Îți adresez eu o întrebare, pentru că te-am văzut acum foarte mulți ani undeva pe la ASE, ce mai face MINI Cooper-ul tău?”.

Ciprian Marica a răspuns deschis și amuzant față de subiect. Și-a amintit cum și-a cumpărat un MINI Cooper doar dintr-o ambiție cu Florentin Petre. Marica a renunțat după aceea la mașină, deoarece nu i-a plăcut.

„Nu mai face nimic de mult. A fost o ambiție atunci cu Florentin Petre la Dinamo, când se ducea la raliuri. Făcuse un curs, își luase mașină de raliuri și mi-a zis mie în glumă: 'Ce faci cu bărcile astea? Umbli cu nu știu ce mașină. Ia-ți una mică, fâșneață, vezi cum iei curbele'.

Am mers în mașină cu el, cu nebuniile alea de mașini, pe stradă în București. M-a luat capul cum știa să conducă. Mi-am dat seama că ale mele sunt prea mari. Am zis să îmi iau și eu una mai mică și așa am ajuns la MINI Cooper. Nu mi-a plăcut”, și-a amintit Ciprian Marica, la Poveștile Sport.ro.

CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.