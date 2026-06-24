Irina Begu a fost eliminată la Bad Homburg! Ce s-a întâmplat în meciul din „optimi” cu Karolina Muchova

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de Karolina Muchova cu 6-1, 6-1, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 1.049.083 euro.

Begu (35 ani, 211 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după numai 58 de minute în faţa cehoaicei, a patra favorită a turneului.

Muchova (29 ani, 11 WTA) are acum avantaj în meciurile directe, scor 3-2.

Irina Begu, care în primul tur a învins-o pe legendara Venus Williams, cu 6-2, 4-6, 7-6 (8/6), va primi pentru participare un cec de 15.690 de euro şi 85 de puncte WTA, scrie Agerpres.