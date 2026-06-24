Cristi Chivu și oficialii lui Inter pregătesc mutările pentru sezonul viitor, după ce în stagiunea precedentă „nerazzurrii” au dominat pe plan intern.

Antrenorul român își dorește un lot capabil să producă rezultate excelente și în Champions League, dar care să o conducă pe Inter spre un nou titlu de campioană în Italia.

Davide Frattesi pleacă de la Inter și semnează cu rivala echipei lui Chivu

Davide Frattesi nu a fost mulțumit de minutele pe care le-a avut în stagiunea trecută la Inter și este hotărât să se despartă de campioana Italiei.

Mijlocașul italian este dorit de Juventus, iar acestuia i-ar surâde să semneze cu formația antrenată de Luciano Spalletti, conform CalcioMercato.

Aceeași sursă dezvălui că Juventus ar prefera să ofere la schimb un jucător decât să plătească o sumă fixă, iar Inter ar fi de acord ce această variantă dacă l-ar primi la schimb pe Kephren Thuram, sau pe perechea Federico Gatti și Andrea Cambiaso.

Pe lângă Juventus, și Nottingham Forest este interesată de Davide Frattesim, iar echipa din Premier League este dispusă să achite o sumă de transfer. Astfel că oficialii lui Inter pun presiune pe Juventus, având o a doua variantă.

Mijlocașul italian a jucat 33 de meciuri în sezonul trecut, dar nu a reușit să înscrie. În schimb, fotbalistul de 26 de ani a oferit trei pase decisive.

22 de milioane de euro este cota lui Davide Fratttesi, conform site-ului de specialitatea Transferamrk.com.