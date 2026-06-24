Florin Tănase (31 de ani) a revenit în urmă cu doi ani la FCSB, după două sezoane petrecute în străinătate la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), respectiv Al Okhdood (Arabia Saudită).

”Rămâne sau pleacă în China?” Florin Tănase, față în față cu o decizie importantă

Contractul lui Tănase a expirat în această vară, iar Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului cu încă doi ani. Tănase a primit o ofertă din partea unui club din China, însă mijlocașul nu vrea să plece în campionatul chinez

Fotbalistul ia în considerare să semneze un nou contract cu FCSB, însă i-a cerut lui Gigi Becali un contract valabil pe patru sezoane, lucru refuzat însă de finanțatorul de la FCSB. Totuși, Gigi Becali este destul de sigur că Florin Tănase va fi jucătorul lui FCSB și în următorul sezon

Florin Gardoș, fost internațional român, susține că banii sunt extrem de importanți în scurta carieră a unui fotbalist, motiv pentru care Florin Tănase este față în față cu o decizie importantă în aceste zile.

În viziunea lui Gardoș, Tănase, care până vineri trebuie să-i dea un răspuns lui Gigi Becali, poate să rămână la FCSB, să renunțe la o remunerație uriașă și să joace în Europa sau să își rotunjească bine conturile în campionatul asiatic.

”(n.r. Cum crezi că se va finaliza această problemă cu Tănase. Va alege să rămână sau va pleca în China?) Cred că va depinde de oferta financiară pe care o va avea din China și de la FCSB până la urmă. El trebuie să facă o alegere dintre a face performanță aici, a fi în Europa și a renunța la niște bani. Cred că nu e o decizie ușoară.

Din exterior dacă zic că banii sunt importanți unii au impresia sau că doar la asta ne stă gândul, dar ăsta e adevărul! Cariera e scurtă și trebuie să faci cât poți să pui niște bani deoparte și să investești. El știu că a făcut chestia asta, Tănase, că a avut grijă de bani, dar oricum, sunt 15-20 de ani în care poți să câștigi bani”, a spus Florin Gardoș.

Produs de Academia Gheorghe Hagi, Florin Tănase a ajuns prima dată la FCSB în 2016, după ce Gigi Becali a plătit pentru serviciile jucătorului 1,5 milioane de euro. În 2022 l-a vândut pentru 3 milioane de euro la Al Jazira.