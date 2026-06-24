GALERIE FOTO Ce a făcut Universitatea Craiova în al doilea amical al verii: oltenii au jucat cu echipa campioană

Ce a făcut Universitatea Craiova în al doilea amical al verii: oltenii au jucat cu echipa campioană Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a încheiat al doilea amical al verii.

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amicalSabah BakuUniversitatea Craiova
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Universitatea Craiova a realizat „dubla” în stagiunea trecută, după ce a reușit să cucerească Cupa României și campionatul. 

Oltenii vor evolua în preliminariile Champions League, dar s-ar putea să fie nevoiți să renunțe la anumiți jucător de bază, dacă ofertele pentru ei vor fi de nerefuzat.

Universitatea Craiova, al doilea amical al verii împotriva campioanei din Azerbaidjan

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Universitatea Craiova a disputat al doilea meci amical din stagiul de pregătire, după victoria zdrobitoare din 7-1 în fața lui FC Stubai.

Oltenii au remizat în al doilea amical împotriva Sabah Baku, scor 1-1, într-un meci în care elevii lui Filipe Coelho au înscris în minutul 4 prin Luca Băsceanu.Sabah Baku este campioana și lui Azerbaidjan.

Echipa de start a Universității Craiova:

Laurențiu Popescu - Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu, Nicușor Bancu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu

Pe parcursul meciului au mai evoluat David Matei, Vladimir Screciu, Adrian Rus, Tudor Băluță, Steven Nsimba, Ștefan Baiaram, Anzor Mekvabisvili, Ronaldo Webster, Mihnea Rădulescu, Darius Fălcușan și Răzvan Sava.

Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Ronaldo Webster

Oltenii au făcut al treilea transfer din acest sezon, după ce au rezolvat mutările lui Alexandru Maxim și Răzvan Sava. 

Este vorba despre Ronaldo Webster, care vine de la Shkendija, fost adversară din preliminariile Champions League a lui FCSB.

„Bun venit, Ronaldo Webster! Internaționalul jamaican Ronaldo Webster a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 3 ani. Noul nostru fundaș stânga a ajuns în cantonamentul din Austria și a intrat deja în programul normal de pregătire, sub comanda lui Filipe Coelho.

În vârstă de 24 de ani, Ronaldo a câștigat titlul în Macedonia de Nord cu Shkëndija și în Jamaica alături de Cavalier SC. Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo!”, a transmis Universitatea Craiova, pe pagina de Facebook a clubului.

41 de meciuri și șapte pase decisive a reușit jamaicanul în tricoul lui Shkendija.

600.000 de euro este cota lui Ronaldo Webster, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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