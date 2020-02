Campioana mondiala face acuzatii fara precedent! Isi acuza antrenorul ca a violat-o de la 15 ani! Dezvaluiri cutremuratoare

A fost deschisa o ancheta dupa dezvaluirile jucatoarei.

Sarah Abitbol, fosta patinatoare si de zece ori campioana a Frantei la patinaj artistic in proba de perechi, si-a acuzat fostul antrenor ca a violat-o, iara procurorii Parchetului din Paris au deschis o ancheta. Faptele pe care fosta sportiva le reclama s-au petrecut in perioada in care aceasta avea 15 ani.

In cartea autobiografica, Sarah Abitbol, a dezvaluit ca a fost violata de Gilles Beyer, antrenorul acesteia, in prioada 1990-1992.

Domnul Beyer a recunoscut relatiile "intime" si "nepotrivite" cu fata si a spus ca "ii pare rau". In cadrul anchetei, procurorii au spus ca vor incerca sa stabileasca daca au mai fost si alte fete abuzate.

Alte trei patinatoare l-au acuzat pe Beyer si inca doi antrenori, care sunt tot din Federatia Franceza de patinaj pe gheata, ca i-au abuzat si violat atunci cand erau minori.

"A inceput sa faca lucruri oribile care au mers pana la abuzuri sexuale. A fost prima data cand un barbat m-a atins", spunea Sarah Abitbol pentru revista L'Obs.

Roxana Maracineanu, Ministrul Sportului din Franta, a cerut demisia lui Didier Gailhaguet, care a fost presedintele Federatiei Franceze de patinaj aproape continuu din 1998 pana in prezent. Gailhaguet a spus ca se va gandi la o eventuala demisie si este de asteptat sa tina o conferinta de presa miercuri.