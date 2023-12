Fostul ministru al Sportului Roxana Mărăcineanu va primi Legiunea de Onoare în grad de cavaler din partea statului francez, a anunțat duminică L'Equipe.

În vârstă de 48 de ani, fosta înotătoare născută la Bucureşti, dar care a reprezentat Franţa, pentru care a și câștigat primul titlu mondial la natație, a fost ministru al Sportului în perioada 2018-2020, în cabinetul lui Edouard Philippe şi a fost ministru delegat al Sportului din 2020 până în 2022, în mandatul lui Jean Castex.

Pe lângă Mărăcineanu, au fost fost decoraţi cu Legiunea de Onoare fosta jucătoare de tenis Marion Bartoli, fostul rugbyst Frédéric Michalak, și oficialii din fotbal Marc Keller și Patrice Haddad, președinți la cluburile Strasbourg și, respectiv, Red Star.

Roxana Mărăcineanu pentru Sport.ro: ”Echipa favorită? Dinamo, bineînțeles!”

Într-un interviu publicat de Sport.ro în trei părți (partea 1 AICI, partea 2 AICI, partea 3 AICI), Roxana Mărăcineanu, pe atunci ministru în guvernul francez, mărturisea:

”Echipa favorită? Dinamo, bineînțeles! Este, așa, și o chestie de fidelitate, pentru că am învățat să înot în bazinul acoperit de la Dinamo. Dar înainte de natație am fost la patinaj artistic, apoi am trecut și pe la gimnastică”.