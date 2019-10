A schimbat tactica! Svitolina a dezvaluit cum a invins-o pe Halep: "Cred ca multa lume a fost surprisa!" | Clasamentul in Grupa Violet la Turneul Campioanelor

Din articol CLASAMENT GRUPA VIOLET

Elina Svitolina a invins-o in doua seturi pe Simona Halep, in cea de-a doua etapa a grupelor de la Turneul Campioanelor.

Sportiva din Ucraina s-a impus rapid, cu scorul de 7-5 6-3 si e deja calificata in semifinale la Shenzhen.

Svitolina a vorbit despre modul in care a reusit sa o invinga asa usor pe Simona Halep.

Ucraineanca a dezvaluit ca a incercat sa schimbe jocul practicat in meciul de azi si a apelat la lovituri pe care nu le foloseste de obicei.

"Cred ca multa lume a fost surprinsa. Chiar si eu am fost surprinsa deoarece am jucat atat de bine! Apelam la astfel de lovituri cand eram mai tanara, foloseam de multe ori slice-ul. Am lucrat mult la acest capitol, iar antrenorul meu din acel moment ura de fiecare data cand apelam la o asemenea lovitura", a spus Svitolina la conferinta de presa.

Simona Halep trebuie sa castige meciul cu Karolina Plikova de vineri pentru a obtine calificarea in semifinalele competitiei de la Shenzhen.

1. Elina Svitolina - 2-0 (4-0)

2. Karolina Plsikova - 1-1 (2-2)

3. Simona Halep - 1-1 (2-3)

4. Bianca Andreescu - 0-2 (1-4)