Daniel Pancu a EXPLODAT dupa victoria de ieri cu Mioveni: "M-am simtit violat, este grav!" Cum a reactionat Florin Manea dupa meci 

Rapid a facut scor in deplasarea de la Mioveni (1-5).

Daniel Pancu a castigat detasat ultima etapa din Liga 2. Dupa meci, antrenorul giulestenilor a vorbit despre zvonurile aparute in Gazeta Sporturilor conform carora intre el si Florin Manea, presedintele clubului a existat un conflict care s-a incheiat cu bataie.

"Nu a existat nicio bataie intre mine si Florin Manea. Chiar am vorbit cu ai mei si vom vedea care este calea legala pentru a da in judecata publicatia sau ziaristul care a publicat aceasta minciuna. E ca si cum as accepta un viol! Cand am citit stirea m-am simtit violat.

Este o minciuna sfruntata! Nu stiu de unde a plecat, dar este grav", a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Florin Manea a vorbit si el despre conflict: "Hai sa ne batem inainte de fiecare meci"

"Nu a fost nimic adevarat, e ceva inventat. Am si vorbit cu el dupa meci si am ras. I-am si spus: "Hai ma, sa ne batem inainte de fiecare meci de acum inainte, vad ca ne poarta noroc". Radeam cu el de cele relatate pentru ca nu a fost nimic adevarat

A existat o discutie acum un an de zile, mai barbateasca, dar nu fizica si nu la ce s-a descris acolo. Ne-am luat asa, putin, dar nu a fost vorba de amenintari. Mai bei un sprit, se mai incing anumite lucruri, dar nicidecum sa ne batem sau sa nu ne respectam", a declarat Florin Manea.