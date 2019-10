Diana Belbita, infrangere VIOLENTA la debutul in UFC! Adversara n-a avut mila si a lovit-o pana la sange! VIDEO

Diana Belbita (23 de ani), una dintre cele mai cunoscute luptatoare de MMA din Romania, a debutat cu o infrangere in UFC. Ea s-a luptat la Boston, in Statele Unite, cu englezoaica Molly McCann. Din pacate, reprezentanta Romaniei a fost invinsa de o maniera categorica.

Englezoaica McCann a fost mai buna decat Belbita in lupta la sol si a fost la un pas sa o faca KO in runda a doua.

252 de lovituri a trimis McCann in meicul cu Belbita, in timp ce Diana a lovit de 104 ori.

12 victorii si 5 infrangeri are Diana Belbita de cand a devenit luptatoare profesionista de MMA.

Ea a participat in 2019 la Ferma Vedetelor.

