Dennis Man a primit diagnosticul dupa ciocnirea violenta de la meciul nationalei U21! Anuntul oficial al FRF

Dennis Man a trait momente de cosmar in meciul Romania U21 - Irlanda de Nord U21.

Dennis Man a fost protagonistul unui moment de cosmar in meciul Romania U21 - Irlanda de Nord U21, cand s-a ciocnit violent de portarul irlandez Hazard. Cei doi au cazut pe gazon si au stat acolo pentru cateva minute.

Din fericire, Man a reusit sa continue partida. Portarul Hazard a primit rosu direct dupa intrarea criminala.

Totusi, fotbalistul legitimat la FCSB a ajuns la spitalul Elias imediat dupa incheierea partidei, iar FRF a anuntat rezultatele consultului medical.

Medicii au comunicat ca Man are un traumatism cranian usor, cu o fractura la maxilarul drept.

"In urma consultului care a avut loc pe teren, s-a constatat ca ambele buze sangerau la comisura dreapta si era prezenta contuzie la maxilar. Fotbalistul a fost tot timpul constient, cooperant si nu a prezentat semne neurologice, precum stare de ameteala sau pierderea echilibrului. Dupa ce s-a reusit oprirea sangerarii, Dennis Man a sustinut ca poate si doreste sa evolueze in continuare.

La pauza, in vestiar, jucatorul nostru a fost din nou consultat de staff-ul medical si a fost cusut la ambele buze. Din nou nu a prezentat semne neurologice si din nou a sustinut ca doreste sa intre pe teren. La finalul partidei, dupa aproximativ 30 de minute, Man a acuzat cefalee (durere de cap) si, ulterior, greata, moment in care s-a luat decizia de fi transportat la spital pentru investigatii, iar acest lucru s-a facut cu ambulanta SMURD.

Ajuns la spitalul Elias din Bucuresti, Man, insotit de un membru al stafului medical, a fost supus unui examen medical cu computer tomograf si unui consult ORL. Verdictul medicilor a fost traumatism cranian usor cu fractura cu infundare la nivelul peretelui anterior al sinusului maxilar drept, fara deplasare. Perioada de repaus nu poate fi estimata in acest moment, urmeaza sa se faca investigatii ulterioare. Referitor la aceasta fractura, mentionam ca nu putea fi identificata in urma controlului facut pe teren sau in vestiar", se arata in comunicatul FRF.

Romania U21 a invins cu 3-0 Irlanda de Nord U21, in calificarile pentru EURO U21 2021.