ADN-ul lui Cristiano Ronaldo, gasit in probele din dosarul acuzatiilor de viol! E-mailuri confidentiale, facute publice dupa ce cazul a fost inchis!

Cristiano Ronaldo a fost acuzat de viol de Kathryn Mayorga.

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbalisti din toate timpurile, insa nu a dus lipsa de momente controversate in viata sa. Kathryn Mayorga, o fosta profesoara americana, il acuza pe starul portughez de viol. Episodul s-ar fi petrecut in urma cu 10 ani.

Chiar daca Cristiano Ronaldo a scapat de orice acuzatie, cazul sau fiind inchis definitiv de politistii americani din lipsa de probe, The Sun scrie ca a intrat in posesia unor informatii confidentiale care arata ca ADN-ul lui Ronalod ar fi fost gasit in probele de la dosar si ca portughezul i-ar fi marturisit avocatului sau ca Mayorga i-a cerut sa se opreasca.

The Sun a publicat informatii extrase din peste 100 de pagini de e-mailuri trimise in timpul anchetei. Printre altele, unul dintre detectivi, Jeffrey Guyer, a scris intr-una dintre corespondente: "ADN-ul se potriveste!".

Mai mult, Ronaldo i-ar fi spus avocatului sau ca Kathryn Mayorga a spus "Nu!" si "Opreste-te!" in noaptea cu pricina.

Totul s-ar fi intamplat in urma cu zece ani, pe 13 iunie 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. Kathryn Mayorga a redeschis procesul in septembrie 2018, insa in urma cercetarilor, procurorii au inchis cazul si l-au declarat nevinovat pe Ronaldo, din lipsa de probe.