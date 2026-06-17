Fostul atacant al giuleștenilor și-a încheiat aventura de la Sibiu după un sezon dificil, în care Hermannstadt a retrogradat în Liga 2.

Formația pregătită de Dorinel Munteanu a pierdut barajul cu FC Voluntari, scor 3-5 la general, iar la finalul stagiunii clubul a început restructurarea atât la nivelul băncii tehnice, cât și în conducere.

Întrebat dacă revine la Rapid, Daniel Niculae a răspuns imediat

În direct la Digi Sport, Daniel Niculae a fost întrebat dacă ia în calcul o revenire la Rapid, clubul cu care este identificat de suporteri.

„Hai, să nu vorbim. Nu am mai vorbit cu nimeni de acolo. Am mai vorbit cu Pancu când ne-am intersectat”, a declarat Daniel Niculae.

Fostul internațional român a ocupat funcția de președinte la Rapid în perioada 2021-2024, înainte de a face pasul către Hermannstadt.

Ca jucător, Daniel Niculae a scris istorie în tricoul alb-vișiniu. Atacantul a evoluat în trei perioade diferite pentru Rapid, între 2000 și 2018.