SIMONA HALEP TURNEUL CAMPIOANELOR | Cand joaca Simona Halep urmatoarele doua partide din Grupa Violet la Shenzhen! Cat timp de recuperare are romanca

Simona Halep si-a aflat programul oficial al celorlalte meciuri pe care le va disputa in faza grupelor la Turneul Campioanelor 2019.

Ordinea partidelor nu era cunoscuta inaintea deznodamantului meciului cu Bianca Andreescu, datorita formatului competitional al WTA Finals, care presupune ca in etapa a doua invingatoarele din prima etapa sa se dueleze in meci direct.

Urmatorul meci: Simona Halep vs. Elina Svitolina, miercuri 30 octombrie, la ora 12:30

In a doua etapa, Simona Halep va da piept cu liderul Grupei Violet, ucraineanca Elina Svitolina, care azi a invins-o pe Karolina Pliskova, scor 7-6, 6-4.

Elina a surprins lumea tenisului cu un tiebreak castigat intr-o maniera extraordinara, care s-a incheiat cu un scor neverosimil de 14-12 pentru Svitolina. Primul set a durat nu mai putin de 65 de minute.

In cealalta partida a etapei secunde, Karolina Pliskova isi va masura fortele cu Bianca Andreescu, miercuri nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei.

Ultimul meci din grupe: Simona Halep vs. Karolina Pliskova, vineri 1 noiembrie

Simona o va infrunta vineri, in ultima etapa a fazei grupelor pe cehoaica Pliskova, fata de care are un palmares pozitiv – 7-3 in meciurile directe.

Halep a pierdut insa ultima confruntare directa cu Pliskova, intalnire care a avut loc la Miami. Pliskova s-a impus atunci cu 7-5, 6-1.