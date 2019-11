VIOLENTE TERIBILE in grupa CFR-ului! Un fan al lui Celtic a fost injunghiat la Roma

Cativa italieni mascati au atacat cu arme albe un grup al fanilor scotieni.

Doi fani ai lui Celtic Glasgow au fost spitalizati, dupa ce au fost atacati cu arme albe de barbati mascati cu esarfe in fata unui bar din Roma. Cei doi petrecusera in pub-ul irlandez Flann O’Brien din Capitala Italiei, inaintea meciului dintre echipa lor favorita si Lazio. Ei iesisera sa fumeze si au fost atacati cu pumnii si picioarele, iar unul a fost injunghiat in picior in fata barului si a pierdut o cantitate mare de sange. Ulterior, le a fost transportat la spital si se afla acum in afara oricarui pericol.

Meciul dintre Lazio si Celtic, din grupa de Europa League din care mai fac parte CFR Cluj si Rennes, este unul cu grad ridicat de periculozitate, dupa ce luna trecuta, la meciul tur, cativa fani laziali au efectuat salutul fascist pe strazile din Glasgow, iar ultrasii scotieni din Celtic Green Brigade au afisat in timpul meciului un banner care il infatisa pe dictatorul fascist Benito Mussolini spanzurat de picioare, dupa ce fusese impuscat. Imaginea era insotita de indemnul „Follow your leader” (n.r. - „Urmati-va liderul”). Fanii lui Lazio au promis atunci ca se vor razbuna.

Intr-un alt incident, ultrasi mascati ai lui Lazio au spart geamurile unui alt bar in care se aflau fani scotieni si i-au amenintat verbal pe cei aflati in locatie. Peste 9.000 de suporteri ai lui Celtic au facut deplasarea in Italia, iar Foreign Office le-a sugerat ca trebuie sa umble in grupuri, sa nu poarte haine cu insemnele clubului si sa isi limiteze activitatile turistice prin Roma.

De ce i-a infuriat bannerul scotienilor pe fanii lui Lazio

Pe 25 aprilie, Benito Mussolini a fugit din Milano, unde isi avea cartierul general, si a incercat sa ajunga la granita cu Elvetia. El si amanta sa, Claretta Petacci, au fost capturati pe 27 aprilie de catre partizanii locali din apropierea satului Dongo de pe Lacul Como. Mussolini si Petacci au fost impuscați in dupa-amiaza urmatoare, cu doua zile inainte de sinuciderea lui Adolf Hitler. Cadavrele lui Mussolini si Petacci au fost duse la Milano si lasate intr-o piata suburbană, Piazzale Loreto, unde multimea furioasa le-a insultat si abuzat fizic. Ei au fost apoi spanzurati cu capul in jos de o grinda metalica deasupra unei benzinarii. Initial, Mussolini a fost ingropat intr-un mormant nemarcat, dar, in 1946, trupul sau a fost dezgropat si furat de sustinatori fascisti. Patru luni mai tarziu, acesta a fost recuperat de catre autoritati, care apoi l-au tinut ascuns pentru urmatorii 11 ani. In cele din urma, in 1957, s-a permis inhumarea ramasitelor sale in cripta familiei Mussolini din orasul sau natal, Predappio. Mormantul sau a devenit un loc de pelerinaj pentru neo-fascisti si comemorarea mortii sale este marcata de mitinguri ale gruparilor de extrema dreapta. O parte a galeriei laziale, Irriducibili, este cunoscuta pentru faptul ca promoveaza fascismul si foloseste scandari rasiste la adresa jucatorilor de culoare. In august 2019, seful galeriei lui Lazio a fost asasinat intr-un parc din Roma.