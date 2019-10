TURNEUL CAMPIOANELOR | Ce a reusit Simona Halep in meciul cu Bianca Andreescu! Romanca, pe o lista selecta dupa victoria din Grupa Violet!

Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu in prima etapa a fazei grupelor de la Turneul Campioanelor!

Romanca s-a impus in trei seturi, scor 3-6 7-6 6-3, dupa 2 ore si 30 de minute de joc.

Odata cu prima victorie din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor 2019, Halep si-a trecut numele intr-o lista selecta. Simona a devenit a 46-a jucatoare care castiga un meci in circuitul WTA, in 2019, dupa ce a salvat o minge de meci.

Halep a fost condusa cu 6-3 6-5 in meciul cu Andreescu, iar jucatoarea din Canada a avut minge de meci. Romanca a salvat-o si a egalat la 6, trimitand setul secund in tiebreak.

Recordul de mingi de meci salvate intr-o singura partida ii apartine Belindei Bencic, care a reusit sa salveze sase astfel de puncte in fata Arinei Sabalenka in turul 3 de la Dubai. Bencic a luat trofeul la acel turneu.

Bianca Andreescu se numara si ea printre cele 46 de jucatoare care au reusit sa salveze cel putin o minge de meci in acest an si sa intoarca partida. Jucatoarea canadianca de origine romana a facut acest lucru in primul tur al turneului de la Miami, chiar in fata unei romance, Irina Begu, care a condus cu 5-1 in setul al doilea. Andreescu a castigat, in cele din urma, partida cu scorul de 4-6 7-6 6-2.

Chiar daca a salvat minge de meci si a castigat meciul cu Andreescu, Halep a fost si in tabara cealalta in acest an. Simona a ratat o minge de meci in turul al doilea la US Open in compania lui Taylor Townsend, iar americanca a castigat, in cele din urma, meciul, scor 2-6 6-3 7-6.