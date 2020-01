(P) Ce este si cat mai costa un implant dentar in Bucuresti?

Implantarea dentara este un serviciu complet, al carui cost este afectat de o serie de factori.

Stomatologii numesc implantul dentar o radacina artificiala, formata dintr-un aliaj anti-alergenic. Poate fi un suport pentru o proteza detasabila sau fixa. Pentru a restabili intreaga dentitie, implantul dentar este cea mai rezonabila solutie, indiferent de varsta pacientului. Cu toate acestea, multi vor sa stie ce preturi implant dentar practica medicii stomatologi in clinicile lor. Factorul de pret devine constrangator, deoarece, nu toata lumea isi poate permite un implant dentar. Mai intai ar trebui sa stii ce costuri implant dentar exista pentru fiecare procedura si, de asemenea, ce determina aceste costuri.

Implantarea dentara este un serviciu complet, al carui cost este afectat de o serie de factori. Unul dintre acesti factori, este numarul de dinti. Se ia in considerare numarul de dinti care urmeaza a fi implantati si care poate varia de la unul sau mai multi la rand sau in zone diferite, precum si o dantura completa care necesita o cantitate diferita de lucrari si materiale. Dar, in general, cu cat numarul de dinti ce urmeaza a fi implantat este mai mare, cu atat costul procedurilor este mai mare. Cu alte cuvinte, pretul pentru un volum mare de implantare este mai mare, iar costul pe dinte protetic va fi mai mic.

Proceduri de tratament

Necesitatea ridicarii sinusurilor pentru plasarea implantului. Daca unul sau mai multi dinti au cazut de mult timp, tesutul osos fara sarcina si antrenament in acest loc devine mai subtire, adica isi pierde din volum si densitate. Instalarea implantului la o adancime suficienta in acest caz, nu este intotdeauna posibila fara o pregatire prealabila. Trebuie folosite modele speciale de implanturi sau se construieste un os in maxilar cu ajutorul unor compusi speciali pe baza de faina osoasa sau inlocuitori sintetici ai acestuia.

Metoda de implantare intr-o singura etapa

Implantarea rapida, in care o proteza temporara este plasata imediat, costa in medie 2200 lei. De regula, implantarea simultana presupune instalarea unui implant simultan cu extractia dintilor. Implantarea clasica in doua etape necesita un timp de asteptare pana cand implantul se prinde in radacina. Urmeaza o alta procedura care necesita un timp de asteptare de cateva saptamani si numai dupa aceea, se poate instala o proteza temporara. In acest caz, sunt necesare mai multe lucrari si materiale, dar se pot utiliza implanturi mai putin costisitoare.

Metoda de implantare in doua etape

Implantarea in doua etape costa, in medie, mai mult. Materialul implanturilor si coroanelor sunt de obicei fabricate din aliaje de titan hipoalergenice. Cu cat continutul de titan este mai mare, cu atat implantul este mai scump. In cazuri foarte rare, cu intoleranta individuala la materiale care contin titan, se folosesc implanturi de zirconiu mai scumpe. Acest material este cel mai modern, iar coroanele premium sunt confectionate tot din el. Coroanele cele mai putin scumpe sunt confectionate din metal si metal-plastic, dar pierd foarte mult din calitatile estetice. Cele mai frecvente sunt coroanele din metal si ceramica, ele putand fi selectate in categoriile de preturi implant dentar economice si de mijloc. Preturile depind de metalul folosit si de producator. Aici ar mai trebui inclus si adaptorul dintre implant si coroana, denumit bont. Prin urmare, nu vei avea prea multe optiuni pentru o manevrare de preturi implant dentar, desi, cu siguranta ti se vor oferi diferite optiuni pentru materiale.