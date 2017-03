'Vreau sa le spun ceva lui Reghe si Anamaria!' Mesajul tarnsmis azi de Sumudica pentru Steaua

Sumudica nu scapa de fantoma Stelei nici de ziua lui. :)

Antrenorul campioanei a vrut sa le transmita un mesaj stelistilor: va continua sa discute cu jucatorii plecati de la Astra si ii invita si pe Reghecampf si Mihai Stoica sa-i caute pe fotbalistii sai.

"Vreau sa-i raspund lui Reghe. A spus ieri ca am dreptul de a vorbi cu jucatorii, dar ca nu este corect. Nu am niciun fel de problema daca Reghe, Anamaria sau Mihai Stoica discuta cu jucatorii mei. Sunt anumite relatii de prietenie, am lucrat cu niste oameni, nu-mi poate nimeni interzice sa discut cu ei. Eu nu cer niciodata favoruri, suntem oameni, am lucrat impreuna si nu putem sa trecem peste momentele frumoase pe care le-am trait impreuna.

Jucatorii care au ajuns la ei sunt de o calitate morala exceptionala. Traim intr-un fotbal bolnav. Chiar daca discut cu patronul, cu jucatorii, n-am niciun fel de interes. Interesul meu e de a-i face pe jucatori sa joace bine, atat!", a spus Sumudica.