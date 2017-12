Derby weekend in Europa! 14:30 West Ham - Chelsea. Ronaldo isi prezinta Balonul de Aur la 17:15 in Real - Sevilla

10:41 E derby weekend in Europa! Nu mai putin de 9 meciuri tari au loc in campionatele europene! Azi e duel aprig in Londra intre West Ham si Chelsea, in timp ce in Spania se bat Real Madrid si Sevilla. In Italia se intalnesc Juventus si Inter Milano.



Duminica au loc doua derby-uri istorice in Premier League, intre gigantii din Manchester si echipele din Liverpool.



SAMBATA



14:30 West Ham - Chelsea

17:15 Real Madrid - Sevilla

21:45 Juventus - Inter



DUMINICA



16:00 Napoli - Fiorentina

16:15 Liverpool - Everton

17;45 Ajax - PSV Eindhoven

18:30 Manchester United - Manchester City

21:45 Villarreal - Barcelona

22:00 Marseille - Saint Etienne