De ce nu s-ar mai intoarce Adi Popa in zona araba: "2 milioane € din Arabia Saudita? Mai bine 1 milion € de la New York!" #ZI-LE LIBERE!

Adi Popa a povestit la "ZI-LE LIBERE!" experienta sa din zona araba. Fostul mijlocas de la FCSB a jucat anul trecut, pentru o scurta perioada de timp, la Al Taawoun, in Arabia Saudita.

In ciuda contractului pe bani multi pe care l-a avut acolo, Adi Popa spune ca nu s-a putut acomoda la arabi.

"M-am simtit foarte singur. Psihicul si-a spus cuvantul."



Cum a fost pentru tine experienta in zona araba? Ai jucat un pic acolo, tot sub forma de imprumut de la Reading...

"A fost doar un imprumut pentru 5 luni... A fost si treaba asta, ca am fost acolo singur, desi l-am avut pe Machado, care a jucat in Romania si vorbea romaneste."

"Orasul era unul foarte religios, foarte strict, era o rutina foarte mare. Nu m-am simtit bine, mai ales din punct de vedere psihic. Asta a fost o problema."

"La inceput, pana sa intervina aceasta monotonie, am avut rezultate foarte bune, am fost foarte apreciat. Chiar la primul meci am venit direct de la aeroport, am intrat in meci si am dat assist cu Al Nassr, in derby. Am avut o serie foarte buna de meciuri."

"Dupa aceea si-a pus amprenta psihicul si mi-a fost greu sa gasesc motivatie, sa ma antrenez, sa am un randament cat mai bun. E important cand ajungi intr-un mediu ca asta sa ai oameni alaturi de tine."

"Asa e in sport, apar si momente grele, si oricat ai fi tu de puternic ai nevoie si de persoane langa tine care sa te ajute, sa te impinga putin."

"Una e cand stai pe telefon, si alta e cand stai cu cineva fata in fata."

"Il inteleg pe Stanciu, contractul era de nerefuzat!"



I-ai spus lucrurile astea si lui Stanciu?

"El a mers in Jeddah, e ceva mai open, mai ok orasul. Am vorbit cu el inainte, dar orice i-as fi spus eu, parerea mea e ca tot se ducea. Pentru ca si eu, probabil, daca eram in situatia lui, la fel as fi facut."

"Viata de fotbalist este scurta si daca nu esti destul de smart sa iti aduni ca veverita de pe acum alunele, la 35 de ani te trezesti ca nu ai viata pe care o meriti dupa ce ai facut atatea sacrificii."

Deci tu il intelegi... Pentru ca din exterior, ca suporter, te intrebi de ce n-a mai ramas in Europa? Si in Europa avea un salariu bun. Motivatia asta sportiva, la varsta lui Stanciu, nu este mai importanta?

"Da, dar te gandesti in perspectiva asta - a castigat campionatul in Belgia, a castigat campionatul in Romania, Cupa, Supercupa, a jucat Champions League in Belgia, Champions League in Romania. A atins niste obiective pe care nu multi le ating."

"OK, sa spunem ca si-a facut vitrina de trofee, dar cu contul cum ramane?"

"Daca as avea de ales acum, m-as duce la New York!"



Fii atent! Sa spunem ca ai doua situatii si trebuie sa alegi - ai pe masa un contract de 2 milioane de euro din zona araba si o oferta de 1 milion de euro de la New York. Stanciu si Mitrita. Ce ai alege?

(rade) "Ee, acum fiecare cu alegerea lui, nu stii ce sa alegi pana nu esti in fata faptului implinit."

"Eu daca as avea de cantarit acest lucru, avand si experienta in zona araba, as merge la New York."

"Pentru ca am fost in America in vacante si e alta viata. America e America!" ZI-LE LIBERE!

Adi Popa joaca acum la Ludogorets, alaturi de alti trei romani - Claudiu Keseru, Dragos Grigore si Cosmin Moti.