Sanmartean, cum nu l-ai mai vazut: cea mai mare betie, cati bani a dat la lautari si o intrebare 18+ la care a refuzat sa raspunda :) VIDEO #ZI-LE LIBERE

ZI-LE LIBERE! se vede la ProTV, ProX si pe sport.ro. Interviul integral cu Sanmartean este luni, la ProX, de la ora 15:00.

Lucian Sanmartean a povestit cele mai tari momente ale carierei, dar si lucruri mai putin stiute din viata sa, intr-un interviu "ZI-LE LIBERE!".

Spre finalul interviului, Sanmartean a acceptat provocarea unor biletele cu intrebari mai incomode.

Interviul integral cu Lucian Sanmartean este luni la ProX, de la ora 15:00, apoi si pe canalul de YouTube Sport.ro.

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube.

VEZI VIDEO IN PLAYER-UL DE MAI SUS



Prima intrebare:



Ai dat vreodata bani la lautari? Si daca da, cat ai dat cel mai mult intr-o seara?

"(rade) Am dat bani la lautari, da, cred ca orice om in lumea asta a dat bani la lautari, cel putin fotbalistii, se stie ca ofera... Cred ca cel mai mult am dat 500 de euro la o dedicatie."

"Daca vrei sa pic mai greu, mai da-mi o intrebare."

A doua intrebare:



"Ti-a fost vreodata atat de rau dupa o seara de petrecere incat dimineata ai zis vorba celebra: gata, nu mai beau niciodata?"

"Ooo, de atatea ori... De atatea ori mi-a fost rau, sunt foarte slab la bautura, dupa 2-3 beri mi se face rau."

"In tineretile mele, cand am ajuns odata acasa pe la 10 si jumatate, mi-au deschis amandoi parintii."

"Si eram atat de beat incat vrand sa arat ca nu sunt pilit, am vrut sa pun mana pe usa si sa ma descalt cu mana stanga. Sa par ca gestionez momentul. Si atat de bine am calculat distanta incat am pus pe langa si am cazut. Mi-a fost foarte rusine, mi-am zis ca asa, in halul asta, nu o sa mai ajung niciodata acasa."

"A doua zi mi-a fost rusine, poate nu atat de rau, cat rusine de parintii mei."

"Nu au deschis subiectul, m-au vazut ca sunt stanjenit, dar din momentul ala, acasa n-am mai ajuns beat."

O intrebare de neraspuns :)



"Hai si cu ultima intrebare..."

"...Refuz! Asta chiar e nasoala. O refuz, nu pot sa raspund, nu e nici dupa 12 noaptea."

"Hai sa o citesc..."

"Ai facut vreodata sex cu doua sau mai multe femei de-odata?"



"O refuz, e delicata, e de neraspuns", s-a amuzat Sanmartean.