Fost jucator la FCSB, batut de rapidisti in Crangasi: "Nu mai stiu daca am dat si eu!" #ZI-LE LIBERE!

Adi Popa a povestit la "ZI-LE LIBERE!" aventurile sale din vremurile in care mergea in galeria Stelei.

Mijlocasul de 30 de ani, care joaca acum la Ludogorets, a crescut in carierul 1 Mai si mergea in Ghencea cu tramvaiul 41.

In Crangasi era "zona de razboi", unde stelistii se intalneau cu suporterii din galeria Rapidului.

"Mi-am luat-o de la rapidisti!"



"De la 7-8 ani am mers pe stadion, in Ghencea. Ne strangeam mai multi prieteni si mergeam. Cateodata eram 2-3 baieti, alta data mai multi, in functie de meciuri. Cand era un meci mai important, mergeam mai multi."

"Cateodata prindeam tramvaiul 41, cand se juca mai devreme. Alta data, cand se oprea tramvaiul la ora 11, veneam pe jos de acolo pana aici."

"La parc la Crangasi mai trebuia sa fugim putin, ne mai alergam cu rivalii."

"S-a intamplat de multe ori, cu galeria Rapidului... Ne asteptau acolo."

"Mi-am si luat-o, normal, mi-am luat-o de la rapidisti."

"Daca am dat? Nu mai stiu daca am dat. Nu se spune... dar de luat am luat, sigur."

"Imi aduc aminte cand mergeam la stadion, cum ne ascundeam fularele, le bagam in jurul piciorului, pe sub pantaloni."

"Se suiau la interventie, la prima statie la Giulesti, si controlau tot tramvaiul."

"Se suiau in tramvai si daca vedeau pe cineva, bam, sareau, dadeau pumni, trageau fularul, faceau captura si fugeau, ii dadeau foc."

"Aveau farmecul lor pe vremea aceea. Era palpitant, iti creea o adrenalina.", a povestit Adi Popa la ZI-LE LIBERE!