Buzarnescu a CEDAT PSIHIC! A inceput sa planga pe teren la Istanbul, antrenorul a luat-o la rost: "Ai de gand sa plangi in continuare?"

Mihaela Buzarnescu nu trece printr-o perioada prea buna.

Romancele au cedat la Istanbul. Dupa ce Sorana Cirstea a sarit sa-l bata pe arbitru, Mihaela Buzarnescu a inceput sa planga pe teren in fata antrenorului ei, in timpul partidie cu rusoaica Margarita Gasparyan. Miki s-a impus in primul set cu 6-1, dar a cedat apoi cu 4-6; 5-7.

In deciv, Buzarnescu a servit pentru meci la 5-3, dar adversara a revenit si a inchis meciul. Buzarnescu a izbucnit in lacrimi in fata antrenorului, care incerca s-o incurajeze. Buzarnescu are doua victorii anul acesta si a fost criticata pentru modul in care s-a prezentat la meciul cu FED Cup cu Caroline Garcia. Florin Segarceanu a decis s-o inlocuiasca cu Irina Begu pentru a doua partida de simplu din intalnirea pierduta in Franta.



"Ai de cand sa plangi in continuare?"

Artemon Apostu a incercat s-o incurajeze pe Buzarnescu, insa aceasta nu se putea opri din plans. Jucatoarea n-a mai castigat niciun punct din acel moment.

"In primul rand, ai luptat excelent. Esti aproape. Acum tot un game ai sau doua. Nu conteaza. Ideea e ca trebuie sa fii in prezent, trebuie sa fii aici si sa joci punct cu punct. Ce a fost a fost, te rog sa nu mai vorbim despre ce a fost. Vreau sa te conectezi si sa imi spui ce ai de gand sa faci? Spune-mi, ce ai de gand sa faci? Sa te plangi in continuare? Sa te gandesti la ce a fost? Spune-mi ce vrei sa faci.

Fa-ti loc si nu te mai duce la linii, dupa care munceste punctul! Exact cum ai facut in ultimele game-uri. Esti aici ca sa lupti pentru fiecare punct. Asta faci, nu vreau sa mai aud nimic altceva", a spus Artemon Apostu.

