FCSB pleaca de pe National Arena! Ros-albastrii au batut deja palma si vor inaugura un stadion din tara. FOTO

FCSB e nevoita sa plece de pe National Arena la inceputul sezonului urmator.

FCSB lupta pentru titlu, insa e la 5 puncte in spatele liderului CFR. Chiar daca termina pe 2, echipa lui Teja va juca in preliminariile Europa League si nu o va face pe National Arena. Cel mai mare stadion din tara va fi calcat in picioare in aceasta vara de zeci de mii de oameni la conceretele unor artisti uriasi precum Metallica sau Ed Sheeran.

Astfel, cei de la FCSB au fost nevoiti sa-si gaseasca solutii, dupa ce in acest sezon au ajuns la Pitesti din cauza problemelor cu gazonul de pe National Arena.

Pentru cupele europene au ales insa alt stadion, unul proaspat construit la Targu Jiu, acolo unde ar trebui sa joace cei de la Pandurii. Noua arena are 12.000 de locuri si va fi inaugurata in iunie, dupa ce finalizarea lucrarilor a fost intarziata pentru o perioada destul de lunga. Potrivit Telekom Sport, Valeriu Argaseala a mers la Targu Jiu si a batut palma cu primarul pentru ca FCSB sa inchirieze arena in vara pentru cupele europene. Si partidele din Liga 1 din startul sezonului urmator se vor desfasura tot la Targu Jiu. VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO

Si Dinamo vrea pe National Arena

FCSB va avea concurenta pentru organizarea partidelor pe National Arena in sezonul urmator. Si Dinamo a anuntat ca vrea sa joace pe cel mai mare stadion al tarii, dupa ce arena din Stefan cel Mare a fost catalogata drept "cea mai urata din Romania". Cu toate astea, National Arena va avea nevoie de un nou gazon la finalul verii, dupa concertele programate in lunile iulie si august. Organizatorii au promis ca vor proteja gazonul cu o prelata, insa chiar si asa vor fi probleme cu gazonul, unul care a produs de mai multe ori probleme in ultimii ani.