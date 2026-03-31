Atacantul israelian Adam Grimberg (16 ani și 1,90 metri) de la Maccabi Haifa se află pe lista lui Dinamo, conform informațiilor primite de Sport.ro din Israel.

Puștiul cu origini în România urmează să obțină în aceste zile pașaportul românesc și numai ce a fost promovat la prima echipă a lui Maccabi Haifa, după un sezon excelent în UEFA Youth League, cu goluri în victoriile cu Austria Viena (3-1 acasă) și FC Nantes (3-2 în deplasare) și pasă decisivă în succesul istoric cu FC Barcelona (2-2 și 5-3 după loviturile de departajare).

Iar acum trei zile, la cei 16 ani ai săi, Grimberg a jucat titular la naționala Under 19 israeliană și a înscris într-un 3-1 ”senzațional” (Sport5) pe terenul Germaniei în preliminariile EURO U-19 2027 (preliminarii în care echipele evoluează în acest sezon cu generația Under 18).

”A fost un meci ciudat, cu toate golurile marcate din penalty-uri. Israelienii au dovedit că sunt o echipă puternică, agresivitatea lor a fost una surprinzătoare”, a scris Kicker.

Cum îl descriu israelienii pe Adam Grimberg

”Este cel mai mare talent din secția de juniori, fiind deja urmărit de echipe din Europa. Tânărul atacant are contract cu clubul până la sfârșitul sezonului viitor și este în proces de obținere a pașaportului românesc.

În opinia multor persoane din cadrul clubului, nu a mai apărut un atacant cu abilități individuale și caracteristici precum cele ale acestui talent, un jucător de 1,90 m la vârsta de 16 ani și jumătate, care joacă în echipa națională de juniori sub 19 ani”, au notat și israelienii de la publicația One.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, chiar a sugerat recent, într-un interviu pentru Radio Dinamo 1948, că urmărește o serie de tineri jucători români din străinătate.

”Ianis (n.r. - Tarbă, adus de la Celta Vigo) a venit prin departamentul nostru de scouting, pentru că analizăm toți jucătorii români tineri care evoluează la nivel juvenil în diferite țări, în Italia, în Spania, în Israel, nu contează, toți acești jucători care pot evolua pentru România”, a spus Kopic pentru sursa citată.

Eventualul transfer al lui Adam Grimberg la Dinamo nu ar fi primul pentru ”câini” din fotbalul israelian.

Om de bază în angrenajul lui Zeljko Kopic este din actualul sezon fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani), care a debutat cu succes în această lună la reprezentativa mare a Israelului, iar internaționalul român Lisav Eissat (21 de ani) de la Maccabi Haifa se află și el în continuare pe lista lui Dinamo.

VIDEO Golul marcat zilele trecute de Adam Grimberg în Germania - Israel 1-3 (minutul 15)