Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana en-titre a României a făcut un meci excelent în optimile CEV Cup.

Dinamo București, campioana României după o așteptare de 30 de ani, a câștigat cu 3-0 meciul de marți seara cu Poitiers, vicecampioana Franței, partidă contând pentru turul optimilor de finală din CEV Cup, a doua competiție inter-cluburi de pe continent după CEV Champions League.

Scorul pe seturi în Ștefan cel Mare a fost 25-21, 25-20, 25-23, după aproximativ o oră și jumătate, iar meciul retur din Franța se va juca pe 27 ianuarie.

La Poitiers, oficial Alterna Stade Poitevin Volley-Ball, au evoluat împotriva lui Dinamo inclusiv jucători din naționala Franței, campioana olimpică en-titre, precum atât de atipicul Anatole Chaboissant!

Ca fapt divers, Stade Poitevin este echipa la care și-a început povestea din volei celebrul Pierre Pujol, campionul european din 2015 care apoi și-a încheiat cariera de excepție la Dinamo București, în 2023.

Căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP la 38 de ani în Dinamo - Poitiers 3-0

Cei mai buni marcatori în Dinamo - Poitiers 3-0 au fost Mircea Peța (13 puncte), Petar Premovic (12 puncte) și Răzvan Mihalcea (11 puncte), respectiv Thomas Pujol (13 puncte), campion mondial de juniori cu naționala Franței în 2023 fără vreo legătură de familie cu Pierre Pujol, și Simon Magnin (11 puncte).

”VOLEI MASCULIN. O nouă seară magică în CEV Cup pentru DINAMO ‼️

Victorie în minimum de seturi pentru trupa antrenată de Bogdan Tănase! Mobilizare maximă din partea campionilor României, care au dominat partida de la un capăt la celălalt!

Răzvan Mihalcea, din nou MVP în cupele europene!! 9 BLOCAJE pentru căpitanul nostru! Bravo, Răzvan!

Felicitări tuturor pentru această victorie mare! Mulțumim tuturor care ați fost prezenți! Atmosfera creată de voi a fost senzațională! HAI DINAMO ⬜️🟥, a postat la final CS Dinamo București.

Căpitanul Răzvan Mihalcea, deja la șapte sezoane consecutive în Ștefan cel Mare, va împlini 38 de ani luna viitoare.

Peța, Premovic, Mihalcea, Medenis, Grozdanov, Ghionea, Burggraf, Diaconescu...

Iar pagina CS Dinamo Volei a continuat fiesta pe Facebook:

”THEM BOYS UP 🔥🔥🔥

Ce meci, ce victorie! 4 victorii din 4 meciuri în acest sezon pe teren propriu în cupele europene 🤍❤️

Cifrele dinamoviștilor:

▫️Mircea Peța 13 puncte

▫️Petar Premovic 12 puncte

▫️Răzvan Mihalcea 11p - 9 blocaje ‼️

▫️Janis Medenis 6 puncte 

▫️Branimir Grozdanov 6 puncte 

▫️Nicolae Ghionea 5 puncte 

▫️Eric Burggraf 4 puncte - 3 blocaje ‼️

▪️Sergio Diaconescu (L) 68% preluare! 

Bravo, băieți! Un meci jucat exemplar pe plan defensiv, terminat cu 17 blocaje în 3 seturi!”.

Bulgarul Branimir Grozdanov, o achiziție reușită

Un rol capital în prima parte a meciului l-a avut bulgarul Branimir Grozdanov, extrema de 31 de ani și 1,98 metri care a ajuns în Ștefan cel Mare zilele trecute de la ȚSKA Sofia.

”17 is Bulgarian, he only knows power”, l-am auzit pe transmisia TV pe antrenorul francezilor spunându-le elevilor săi, probabil cu referire la aparentele limite tehnico-tactice ale extremei de la Dinamo (power hitter sau outside hitter, pe stânga), limite ”cauzate” în viziunea tehnicianului de originea etnică a jucătorului. Beat that logic!

Voleibalist cu prezențe inclusiv la naționala Bulgariei, nimeni alta decât vicecampioana mondială din 2025, Grozdanov a bifat însă 6 puncte importante pentru Dinamo la începutul meciului cu Poitiers și a arătat că este o achiziție reușită.

”Un meci de uitat” pentru francezi

La final, Alterna Stade Poitevin Volley Ball a postat cu tristețe și s-a adresat suporterilor:

”Un meci de uitat pentru <<Blacks>>...

Trebuie să ne revenim repede pentru a obține calificarea în Lawson-Body (n.r. - Sala Frédéric Lawson-Body din Poitiers, unde se va juca returul).

Nimic nu este decis, echipa noastră va avea nevoie de voi marțea viitoare”.

Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc: trei trofee Champions League și alte trei finale Champions League

În urmă cu două zile, CS Dinamo a anunțat că a inaugurat ”un spațiu dedicat echipei masculine de volei a clubului în incinta Sălii Polivalente din Șoseaua Ștefan cel Mare”, eveniment la care au participat și glorii ale voleiului dinamovist precum Marius Căta-Chițiga și Marian Păușescu.

”Cadrul reprezintă un adevărat ”Wall of fame”, reflectând anvergura echipei alb-roșii, cea mai titrată din voleiul masculin românesc.

Dinamo are în palmares trei Ligi ale Campionilor (1966, 1967, 1981), trei finale în cea mai importantă competiție de club din lume, dar și o Cupă a Cupelor, actuala Cupă CEV (1979). 

Pe plan intern, Dinamo deține 19 titluri naționale. Toate aceste performanțe sunt menționate în spațiul dedicat, fiind expus și ultimul trofeu de campioană națională, câștigat în 2025”, a precizat Dinamo pe site-ul oficial al clubului.

Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

Foto: CS Dinamo București, CS Dinamo Volei

